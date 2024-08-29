Lefkoşa’ya 4 bin ton asfalt için imzalar atıldı

Altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Lefkoşa Türk Belediyesi, altyapısı tamamlanmış sokaklardan asfaltlamaya başlıyor. 40 bin metrekarelik toplam alanda 4 bin ton asfaltlamayı kapsayan 1. Etap asfalt sözleşmesi LTB ile Salih Köroğlu Construction Ltd. arasında imzalandı. Toplam 90 takvim gününde tamamlanacak çalışmaların ardından açılacak 2. etap ihalesi ile şehirdeki asfaltlama çalışmaları devam edecek.

REKOR YATIRIM, GÜÇLÜ GELECEK – 3 ALTYAPI PROJESİ İÇİN 279.5 MİLYON TL YATIRIM

Lefkoşa’yı güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi, asfalt ihalesi yanında 87.5 milyon TL yatırım ile Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi, 156 milyon TL yatırım ile Hamitköy-Dumlupınar Kanalizasyon Projesi ve 36 milyon TL yatırım ile de Lefkoşa eski kanalizasyon hattı projesinin çalışmalarına da devam ediyor.

Haspolat Arıtma Tesisi’nde ise yaklaşık 40 milyon TL yatırım ile birlikte eski arıtma tesisinin rehabilitasyonunun yanında eski arıtmaya giden vidanjör atıkları da artık modern tesisimize kabul edileceği projenin çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak.