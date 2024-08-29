  • BIST 9757.16
  • Altın 2757.44
  • Dolar 34.1453
  • Euro 38.0122
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

Lefkoşa’ya 4 bin ton asfalt için imzalar atıldı

» »
Lefkoşa’da 4 bin ton asfaltlamayı kapsayan 1. Etap asfalt sözleşmesi LTB ile Salih Köroğlu Construction Ltd. arasında imzalandı.
Lefkoşa’ya 4 bin ton asfalt için imzalar atıldı

Altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Lefkoşa Türk Belediyesi, altyapısı tamamlanmış sokaklardan asfaltlamaya başlıyor. 40 bin metrekarelik toplam alanda 4 bin ton asfaltlamayı kapsayan 1. Etap asfalt sözleşmesi LTB ile Salih Köroğlu Construction Ltd. arasında imzalandı. Toplam 90 takvim gününde tamamlanacak çalışmaların ardından açılacak 2. etap ihalesi ile şehirdeki asfaltlama çalışmaları devam edecek.

REKOR YATIRIM, GÜÇLÜ GELECEK – 3 ALTYAPI PROJESİ İÇİN 279.5 MİLYON TL YATIRIM

Lefkoşa’yı güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi, asfalt ihalesi yanında 87.5 milyon TL yatırım ile Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi, 156 milyon TL yatırım ile Hamitköy-Dumlupınar Kanalizasyon Projesi ve 36 milyon TL yatırım ile de Lefkoşa eski kanalizasyon hattı projesinin çalışmalarına da devam ediyor.

Haspolat Arıtma Tesisi’nde ise yaklaşık 40 milyon TL yatırım ile birlikte eski arıtma tesisinin rehabilitasyonunun yanında eski arıtmaya giden vidanjör atıkları da artık modern tesisimize kabul edileceği projenin çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da uluslararası halk dansları coşkusu yaşanacak23 Ağustos 2024 Cuma 13:15
  • Gönyeli'de bir eve molotof attılar!21 Ağustos 2024 Çarşamba 08:37
  • Lefkoşa'da boş arazideki araç cayır cayır yandı20 Ağustos 2024 Salı 16:36
  • Yenişehir’de araç yangını20 Ağustos 2024 Salı 14:54
  • Son Dakika Haberi... Organize suç örgütü lideri Şehriban TOPTAL Lefkoşa'da tutuklandı18 Ağustos 2024 Pazar 14:18
  • Hamitköy'deki soygun ve darp olayında tutuklama!18 Ağustos 2024 Pazar 12:11
  • Yine alkol yine kaza... Biri çocuk toplam 2 yaralı, 1 tutuklu17 Ağustos 2024 Cumartesi 11:08
  • Lefkoşa'da ani ölüm... 88 yaşında hayatını kaybetti17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:42
  • Lefkoşa'da trafik kazası: 2 yaralı16 Ağustos 2024 Cuma 12:43
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa'da Trafik Düzenlemeleri15 Ağustos 2024 Perşembe 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti