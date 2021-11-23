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Lefkoşa’ya Bağlı Bölgelerdeki Elektrik Kesintileri

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Lefkoşa’ya Bağlı Bölgelerdeki Elektrik Kesintileri
Lefkoşa’ya Bağlı Bölgelerdeki Elektrik Kesintileri

 Lefkoşa’ya bağlı bazı bölgelerde yarın elektrik kesintileri uygulanacak. 


KIB-TEK açıklamasına göre, yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek bölgeler şunlar; “Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü, Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası, U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat,Haspolat arıtma tesisi ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyuları,Haspolat Meslek Lisesi’nden Haspolat Sanayi Bölgesi’ne kadar olan bölge, Haspolat Sanayi Bölgesi’nin tamamı, Haspolat köyünün bir bölümü”. 

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