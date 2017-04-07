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Lefkoşa'ya bisiklet yolu ve parke zemin geliyor

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Lefkoşa'ya bisiklet yolu ve parke zemin geliyor
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, Lefkoşa için tasarladıkları yeni projeyi halka tanıttı.

Detay kıbrıs/Sosyal Medya

Proje ile ilgili olarak TC Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Ofisi tarafınca kaynak verildiğini ve 10 gün içerisinde ihaleye çıkılıp bir ay boyunca teklif bekleneceğini belirten Harmancı, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi’ne yapılacak yenilikleri 7 madde ile sıraladı.

LTB Başkanı Harmancı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İyi ve güzel bir hafta sonu dileklerimle 10 gün içerisinde ihaleye çıkıp yasa gereği bir ay boyunca teklif bekleyeceğimiz Lefkoşa'nın kanayan yarası Şehit Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi projemizi paylaşmak istiyorum.

1- Bütün yol yenileniyor.

2- Bisiklet yolu inşa ediliyor.

3- Köy içi dokusu sağlanabilmesi ve hızı yavaşlatmak için sadece köy içine parke zemin döşeniyor.

4- Köprü geçişi düzenleniyor.

5- Eksik kanalizasyon bağlantıları tamamlanıyor.

6 - Yağmur suyu direnaj çalışması yapılıyor.

7- Eksik kaldırımlar tamamlanıyor.

Proje kaynağı T.C ekonomik ve Kalkınma işbirliği ofisi.

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