Lefkoşa’ya “doğa, kültür ve spor parkı” yapılacak

Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Kemal Aksay Caddesi’nin kesiştiği bölgeye “doğa, kültür ve spor parkı” yapılacak.

Başbakanlık tarafından proje çalışmaları yapılan parka “Mustafa Defteralı” adı verilecek. Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Mustafa Defteralı Doğa Kültür ve Spor Parkı” projesinin çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Başbakanlık olarak bir buçuk yıllık bir çalışma yapılan projeye, Kıbrıs’ın tümüne mal olmuş, çok önemli bir sporcu olan Mustafa Defteralı ismi verilecek.

Bir buçuk yılda büyük emeklerin harcandığı ve 2018 yılında başlanacak olan proje, ihale aşamasına gelmiştir.

Tüm Kıbrıs ve Lefkoşa bölgesi için çok büyük bir proje olan Mustafa Defteralı Doğa Kültür ve Spor Parkı, 7’den 77’ye herkesin düşünüldüğü alanların mevcut olduğu bir proje olarak hayata geçiyor.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, bu muhteşem projeyi Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi üzerinden yürütecek.”