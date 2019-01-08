  • BIST 90.697
  • Altın 227,204
  • Dolar 5,4795
  • Euro 6,2700
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Lefkoşa'ya karla karışık yağmur yağıyor

» »
Lefkoşa'ya karla karışık yağmur yağıyor
Lefkoşa'ya karla karışık yağmur yağıyor

2019 yılının ilk karı  saat 18 civarlarında Kuzey Kıbrıs'a düştü. Lefkoşa'da başlayan karla karışık yağmur devam ediyor.

İlerleyen saatlerde dağların yüksek yamaçlarına kar yağışı olması bekleniyor.

 

Hava sıcaklığının daha da düşmesi beklenirken bugün dağlık kesimlerde karla karışık yağmur var.

Yarın sabah ise don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, 14 Ocak tarihine kadar yayınladığı hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki günlerde genellikle alçak basınç sistemi etkisi altına kalacak.

Periyodun ilk 2 günü oldukça soğuk ve nemli olacak bölgede bugün yer yer sağanak yağmur ve öğleden sonra dağlık kesimlerde karla karışık yağmur kar bekleniyor.

Bugün ayrıca zaman zaman fırtına yaşanması öngörülüyor.

Kaynak: Bugün dağlık kesimlere kar yağması bekleniyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sürücüler dikkat! İskele Karpaz yolu Yeşilköy mevkinde trafiğe kapatıldı!02 Ocak 2019 Çarşamba 12:30
  • İskele'de elektrik kesintisi02 Ocak 2019 Çarşamba 11:27
  • Sürücüler dikkat! Boltaşlı'da köprü çöktü02 Ocak 2019 Çarşamba 10:57
  • Kalecik – Tuzluca arasındaki yol trafiğe kapatıldı01 Ocak 2019 Salı 18:41
  • Çayırova İlkokulu sular altında kaldı01 Ocak 2019 Salı 16:27
  • Dipkarpaz - Zafer Burnu arasındaki yolda yer yer su birikintileri oluştu.01 Ocak 2019 Salı 15:30
  • İskele bölgesinde yoğun yağış nedeniyle bazı yollar su altında.01 Ocak 2019 Salı 15:19
  • Sürücülerin dikkatine! Bafra turizm bölgesi su altında01 Ocak 2019 Salı 13:51
  • İskele'de üvey anne dehşeti yaşandı, Bakanlık devreye girdi!29 Aralık 2018 Cumartesi 20:25
  • Karpaz'da gök kuşağı büyüledi27 Aralık 2018 Perşembe 16:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti