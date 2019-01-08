Lefkoşa'ya karla karışık yağmur yağıyor

2019 yılının ilk karı saat 18 civarlarında Kuzey Kıbrıs'a düştü. Lefkoşa'da başlayan karla karışık yağmur devam ediyor.
İlerleyen saatlerde dağların yüksek yamaçlarına kar yağışı olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının daha da düşmesi beklenirken bugün dağlık kesimlerde karla karışık yağmur var.
Yarın sabah ise don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi, 14 Ocak tarihine kadar yayınladığı hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki günlerde genellikle alçak basınç sistemi etkisi altına kalacak.
Periyodun ilk 2 günü oldukça soğuk ve nemli olacak bölgede bugün yer yer sağanak yağmur ve öğleden sonra dağlık kesimlerde karla karışık yağmur kar bekleniyor.
Bugün ayrıca zaman zaman fırtına yaşanması öngörülüyor.
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