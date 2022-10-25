Lefkoşa'ya yarın 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefkoşa bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacağını bildirdi.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
KIB-TEK'ten verilen bilgiye göre, kesintiden Hamitköy Camii ve bölgesi, Hamitköy Ağıllar Yolu, Kırsal Kesim Arsaları ve Balyo Tepe bölgeleri etkilenecek.
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