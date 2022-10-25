  • BIST 3.977,51
  • Altın 986.921
  • Dolar 18.5997
  • Euro 18.3456
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Lefkoşa'ya yarın 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek

» »
KIB-TEK, Lefkoşa’da yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Lefkoşa'ya yarın 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefkoşa bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacağını bildirdi.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK'ten verilen bilgiye göre, kesintiden Hamitköy Camii ve bölgesi, Hamitköy Ağıllar Yolu, Kırsal Kesim Arsaları ve Balyo Tepe bölgeleri etkilenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altuğra:" Kanser tarama çalışmalarımız devam edecek" 25 Ekim 2022 Salı 08:46
  • Detay bugün ne manşet attı? 25 Ekim 2022 Salı25 Ekim 2022 Salı 08:19
  • Ulutaş yazdı.." Polis Modern Köle mi?"25 Ekim 2022 Salı 08:17
  • GİKAD ve Gİ-KA KOOP Heyeti Türkiye’deydi24 Ekim 2022 Pazartesi 21:12
  • Solyalı: Belediye sayılarında Anayasa Mahkemesi’nin kararına saygı duyuyoruz24 Ekim 2022 Pazartesi 20:18
  • Meclis yarın toplanıyor24 Ekim 2022 Pazartesi 19:00
  • Tatar: Üretilen bu karar özelinde, Anayasa Mahkemesi doğru bir karar üretmiştir24 Ekim 2022 Pazartesi 17:59
  • Bankaların asgari sermayeleri 80 milyon TL olmak zorunda24 Ekim 2022 Pazartesi 17:32
  • Muhaceret Affı, Meclis'ten geçti!24 Ekim 2022 Pazartesi 16:58
  • Tarım Bakanı Oğuz Böbrek Hastaları Derneği’ni kabul etti24 Ekim 2022 Pazartesi 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti