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Lefkoşa'ya yeni duvar ve tel hazırlığı!

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çağrısıyla dün Başkanlık Sarayı’nda “kapalı kapılar ardında” gerçekleştirilen toplantıda, mülteciler meselesi masaya yatırıldı, sert kararlar alındı.
Lefkoşa'ya yeni duvar ve tel hazırlığı!

Sadece Dışişleri, İçişleri, Adalet ve Savunma bakanları ile Başsavcı, Polis Genel Müdürü ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı ile sınırlı tutulan ve katılımcıların cep telefonlarının salona sokulmadığı toplantıda Anastasiadis, “bütün cephelerdeki önlemlerin sertleştirilmesi ve Yeşil Hat üzerinden mülteci akışının kesilmesi” talimatı verdi.

Fileleftheros’un “Profesyonel Askerler Gibi 300 Polis… Mülteci Meselesi İçin İşe Alınacaklar… Yeşil Hat ve Diğer Yerlerde Sıkı Önlemler” başlığıyla manşete çektiği habere göre toplantıda, Yeşil Hat üzerinden mülteci girişlerinin azaltılması, kaçak işçi çalıştırılmasının önlenmesi için sıkı denetimler yapılması, yabancıların sınır dışı edilmesi ve “gönüllü” geri dönüşlerinin artırılması kararları üretildi, Mennoya’ya “geri gönderme merkezi” kurulması üzerinde duruldu.

ŞUBAT’TA 2 BİN 200 SINIR DIŞI, 500 GÖNÜLLÜ AYRILMA…

Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru, Yabancılar ve Muhaceret Dairesi’ne, sığınma talebinde bulunanların çalışabileceği inşaatlar, çiftlikler ve diğer alanlarda denetimlerini artırması, kaçak çalıştıkları saptanan yabancıların derhal tutuklanarak sınır dışı edilmesi için talimatı verdi. Papatheodoru’nun talimatlarına, yabancı uyruklu denetimlerinde ülkede kaçak bulundukları saptananlar hakkında sınır dışı prosedürü başlatılması da dahil edildi. Sadece Şubat ayında 2 bin 200 kişinin sınır dışı edildiği, 500 kişinin ise Güney’den “gönüllü ayrıldığı” bilgisi de verildi.

İçişleri Bakanı Nikos Nuris “Yeşil Hat üzerinden gelen sığınmacı (başvuru yapan) sayısının 2020’de 4 bin 704, 2021’de 11 bin 564 (toplam sığınmacıların yüzde 94’ü) ve 2022’de  (Ocak-Mart) 4 bin 900 (ilk üç ayda sığınma başvurusu yapan 5 bin 66 kişinin yüzde 95’i) olduğu”  bilgisini verdi.

Mülteci akışının kesilmesi için Yeşil Hat’ta alınan ve alınacak: Lefkoşa’nın Batı’sına set (dikenli tel) çekilmesi, elektronik gözlem sistemi yerleştirilmesi ve gözlem birimi kurulması gibi fizikî önlemler de ele alındı.

Haberde, bu üç önlemin de yıl sonuna doğru tam uygulamaya hazır olacağı, 27 milyon Euro’ya İsrail’den satın alınan elektronik gözlem sisteminin montajına Ağustos sonundan itibaren başlanacağı, halihazırda başlamış olan set çekme işleminin devam edeceği, 300 özel polis alımının da ekspres prosedürle gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

300 özel polisin işe alımlarında, RMMO profesyonel askerleri (SİOP) için uygulanan yöntem uygulanacak. Bu kişiler sınava girmeyecek, başvuru yapan ve bazı testleri geçen herkes alınacak. Özel polisler bir yıl uzatma opsiyonlu birer yıllık sözleşmelerle işe alınacak ve ihtiyaca göre sözleşmeleri yenilenecek. Polisler bir aylık ekspres bir eğitimden geçecek ve derhal göreve başlayacak.

Rum Sözcü Marios Pelekanos Brüksel’in düzensiz mültecilerin güvenli ülkelere dönmesi maksadıyla merkezî bir sistem oluşturulması için AB nezdindeki çabaların sürdürüleceğini söyledi.

Haravgi, “DİSİ Hükümeti Mülteciler Konusunda ELAM Politikası Benimsiyor”  başlığıyla aktardığı haberinde dünkü toplantıda üretilen kararların “aşırı dozda yabancı düşmanlığıyla dolu” olduğuna dikkat çekerek bu değerlendirmesi için “ELAM’ın “mülteciler konusunda kendi önerilerini benimseyen hükümete teşekkür ettiği” bir açıklama yapmış olmasını örnek gösterdi.

Haber Politis gazetesinde “Mülteci Akışının Önlenmesi İçin 4 Hedef” ve Alithia’da ise “Önlemler 4 İstikamette” başlığıyla aktarıldı.

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