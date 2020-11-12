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Lefkoşa’ya yeni okul yapılıyor

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Esin Arık Sanver, bugün saat 15.00’de Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde yeni yapılacak okul inşaatına ilişkin protokol imzaladı.
Lefkoşa’ya yeni okul yapılıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Esin Arık Sanver, bugün saat 15.00’de Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde yeni yapılacak okul inşaatına ilişkin protokol imzaladı.

Kızılbaş bölgesinde olacak okulun ‘lise’ seviyesinde olacağı belirtilirken, okul kampüsünün 8 bin 509 metrekarelik bir alana inşa edileceği aktarıldı

Söz konusu alanın 2 bin 600 metrekarelik alanını kaplayacak olan okul binasının iki katlı olması ve her biri 30 kişilik olmak üzere 20 adet sınıf, 4 atölye ve 1 kafeterya şeklinde olacak.

Okulun ismi için de ‘Esin Leman’ ismi olması planlanıyor.

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