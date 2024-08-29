Lefkoş'da Pitbull sahibine saldırdı, komşusu tarafından vuruldu

Sahibini parçalayan bir pitbull Çarşamba gecesi sahibinin komşusu tarafından vurularak öldürüldü.

Sahibini parçalayan bir pitbull Çarşamba gecesi sahibinin komşusu tarafından vurularak öldürüldü. 61 yaşındaki köpeğin sahibinin akşam saat 8 sularında Lefkoşa'nın Ayios Dhometios banliyösündeki bahçesinde otururken köpeğin saldırdığı bildirildi.

78 yaşındaki adamın komşusu daha sonra müdahale etmeye çalıştı ve köpeği uzaklaştırmak için önce hortumla su sıktı.

Bu da işe yaramayınca bir av tüfeği çıkardı ve köpeği vurarak öldürdü. Köpeğin sahibi şu anda Lefkoşa Genel Hastanesi'nde sol kolundan aldığı yaralar nedeniyle tedavi görüyor. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.