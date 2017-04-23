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Lefkoşe, Magosa ve Maruniler'den sonra şimdi de bu...

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Lefkoşe, Magosa ve Maruniler'den sonra şimdi de bu...
Türkiye’de yayın yapan ve yüksek oranlarda takip edilen Haberler.com isimli internet gazetesi, ülkemize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerine, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti demeyi seçti.

2 milyonun üzerinde takipçisi olan site, 1950 yılında 23 Nisan vesilesiyleLefkara'da çekilen bir fotoğrafı yayınladı.

Fotoğraf için kullanılan haberde ise şu ifadelere yer verildi:

“KUZEY Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde 1950 yılında bir dağ köyü olan Lefkara'da 23 Nisan günü çekilen fotoğraf çocukların Türk bayrağına sevgisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığının samimi bir gösterdisini ortaya koyuyor. Fotoğrafın KKTC'de yaşayan Hakan Arsal'ın annesi Sıdıka Arsal'ın kardeşleri ve yeğenlerinin yer aldığı öğrenildi. “

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