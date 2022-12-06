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Lefoşa'da barikatta polisin 'dur' ihtarına uymayan Rum, yargı karşısında!

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Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan dün polisin “dur” uyarısına uymayarak, aracıyla bariyere zarar verip, KKTC’ye geçen A.N. (E-34) bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Lefoşa'da barikatta polisin 'dur' ihtarına uymayan Rum, yargı karşısında!

A.N. teminat duruşmasında sonrasında, davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili tahkikatı yürüten polis memuru, zanlının, dün saat 14.20’de Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan, KKTC’ye araç ile geçiş yapamayacağı izah edilmesine rağmen işlem yaptırmadan, polisin “dur” uyarısına da uymayarak, bariyere hasar verip, olay yerinden kaçtığını anlattı.

Tahkikat Memuru, zanlının, 14.55’te Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde Deniz Plaza adlı işletmenin önlerinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

 

-Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal

Mesele ile ilgili olarak zanlı hakkında herhangi bir muhaceret işlemi yapmadığı için birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etmekten de soruşturma açıldığını kaydeden tahkikat memuru, zanlının serbest kalması halinde yasal olmayan yollardan KKTC’den kaçma ihtimali olması nedeniyle tutuklu yargılanmasını ve bir ayı geçmeyecek süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tahkikat memuru, zanlının nefes örneği ve ifade vermediğini belirterek, bir şey söylemekten ve dava tebliğini imzalamaktan da imtina ettiğini söyledi. Tahkikat memuru, olayla ilgili net kamera görüntüsünün olduğunu ve tanıkların bulunduğunu belirtti.

A.N. ise sınır kapısında kendisine geçemeyeceğinin söylendiğini ve kötü davranıldığını savundu; arabasına da ateş açıldığını söyledi.

Yargıç Nil Elodie Çeliker’in sorusu üzerine tahkikat memuru polis, bariyere kasti hasar verdikten sonra durması için A.N.’nin aracının lastiğine ateş açıldığını ifade etti.

Savcı Hasan Boşnak da, zanlının kasti hasardan methaldar olsa da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etmekten de dosya tanzim edileceğini belirtti. Zanlının ülkede gayri yasal şekilde bulunduğunu ifade eden Boşnak, serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçması ihtimaline dikkat çekti. Zanlının ciddi bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Boşnak, zanlının davaları görüşülünceye kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini istedi.

 

Yargıç Nil Elodie Çeliker de, kasti hasarın son derece ciddi bir suç olduğunu belirterek, zanlının KKTC’ye gayri yasal bir şekilde giriş yaptığını ve yargılanmaktan kaçma riskinin kuvvetle muhtemel olduğunu kaydetti. Çeliker, zanlının davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmemek üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.

Dün sadece diplomatik geçişler için kullanılan Ledra Palace Sınır Kapısı'ndan polisin dur uyarısına rağmen KKTC'ye geçen Güney Kıbrıs’ta sakin A.N. (E-34), güvenlik kameraları kayıtları kullanılarak kısa sürede yakalanmıştı.

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