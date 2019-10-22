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“Lego Setleri ile Enerji Verimliliği Kodlama Eğitimi” Geçitkale İlkokulu’nda başladı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle Telsim ve MasterKids tarafından hazırlanan “LEGO setleri ile Enerji Verimliliği Kodlama Eğitimi” projesinin ilk eğitimi bugün Geçitkale İlkokulu’nda gerçekleştirildi.
“Lego Setleri ile Enerji Verimliliği Kodlama Eğitimi” Geçitkale İlkokulu’nda başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Bakanlık ve Telsim yetkilileri eğitim öncesi gerçekleştirilen sunuma katıldı.

Enerji verimliliğini anlatmak, çevre dostu enerji üretimi nasıl olur ve hangi yöntemler kullanılarak enerji tasarrufu yapılabilir konularını çocuklara anlatmak amacıyla hazırlanan projeyle, devlet ilkokullarında öğrenim gören 1500’e yakın öğrenciye eğitim verilmesi öngörülüyor.

Gerçekleştirilecek eğitimlerle MasterKids eğitim uzmanları tarafından öğrencilere önce enerji verimliliğinin ne olduğu anlatılacak. Ardından gruplara ayrılmış öğrenciler, enerji verimliliği konusunda projelerini, kendilerine dağıtılan Robotiks Kodlama amaçlı tasarlanmış özel LEGO setleri ile tasarlayarak, motorlu sistemleri tabletler ile kodlayıp, harekete geçirecek.

Çocuklar hazırladıkları bu projelerini önce okuldaki arkadaşları ile, daha sonra farklı sosyal medya araçları ile toplum ile paylaşacak.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, kurum ve kuruluşların eğitime koyduğu katkıları takdirle karşıladığını belirterek, günümüzde enerji verimliliğinin ve dijital kodlamanın önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

Dünyada var olan her şeyin kullanıldıkça tükendiğine de işaret eden Çavuşoğlu, bu açıdan kaynakların tasarruflu kullanımı ve çevre bilincinin oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

TANPINAR

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, projenin açılışının Geçitkale İlkokulu’nda gerçekleştirildiğini dile getirerek, proje ile çocuklara küçük yaşlardan itibaren kodlama eğitimi verilmesinin amaçlandığını belirtti.

Gelişen teknolojinin eğitim alanında kullanılmasının önemine işaret eden Tanpınar, projeyle, enerji verimliliğiyle, dijital kodlamanın nasıl yapılacağının anlatılacağını vurguladı.

BALIN

Masterkids Direktörü Mert Balın da, proje hakkında bilgi vererek, enerji verimliliği temasıyla çocuklara enerjinin verimli kullanımı ve legolarla alternatif enerji kaynaklarının anlatılacağını söyledi.

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