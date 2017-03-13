 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.316
  • Altın 145,384
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9917
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Leicester City Shakespeare'e emanet

» »
Leicester City Shakespeare'e emanet
İtalyan teknik adam Ranieri ile yollarını ayıran Leicester City, sezon sonuna kadar İngiliz teknik adam Craig Shakespeare'i göreve getirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İngiliz teknik adam Craig Shakespeare'i sezon sonuna kadar takımın başına getirdi.

Tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri'nin görevine bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle şubat ayında son veren Leicester City, 53 yaşındaki Shakespeare ile anlaşma sağladı.

Mavi-beyazlı ekipte 2011 yılından bu yana antrenörlük yapan Shakespeare, Ranieri'nin görevinden ayrılmasının ardından çıktığı Liverpool ve Hull City maçlarını 3-1'lik skorlarla kazanarak küme düşme korkusu yaşayan Leicester City'e rahat bir nefes aldırdı.

27 puanla 15. sırada yer alan Leicester City, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla, cumartesi günü de Premier Lig'de deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Marcelo'nun sol kalça kasında yırtık tespit edildi13 Mart 2017 Pazartesi 11:08
  • Babel yokları oynuyor13 Mart 2017 Pazartesi 11:07
  • Leicester City Shakespeare'e emanet13 Mart 2017 Pazartesi 11:06
  • Beşiktaş - Kayserispor maçı geniş özeti12 Mart 2017 Pazar 20:35
  • Selçuk İnan: Taraftarlık kavga edip, küfür etmek ve saldırmak değildir12 Mart 2017 Pazar 10:39
  • Bayern Münih farkı açıyor12 Mart 2017 Pazar 10:35
  • GG, Umduğunu Bulamadı12 Mart 2017 Pazar 08:57
  • Gençler Birliği Girne'de Doğan'ı da geçti 2-112 Mart 2017 Pazar 08:55
  • Sunderland, Tolgay'ı izledi! Lens takası ile...10 Mart 2017 Cuma 16:31
  • Doğum günü pastası yüzüne atılan Eto'o çılgına döndü!10 Mart 2017 Cuma 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti