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LEKAD: “Erdoğan’ın Kıbrıs’la ilgili sözlerinden güven duyduk, mutlu olduk”

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LEKAD: “Erdoğan’ın Kıbrıs’la ilgili sözlerinden güven duyduk, mutlu olduk”
Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (LEKAD), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’la ilgili dünkü açıklamalarından güven duyup mutlu olduğunu belirtti.

LEKAD Başkanı Hakan Oran yazılı açıklamasında, toplumlararası görüşmelerde iki halkın yeniden iç içe yaşaması yolunda atılan adımlarda taviz verenin hep Türk tarafı olduğu; buna karşılık Rum tarafının tüm Kıbrıs’a hakimiyetçi anlayışının değişmediğini kaydetti ve Annan Planı referandumundaki sonuçları hatırlattı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs’ta son söz söylenecekse bu son sözde Türkiye’nin de söz sahibi olduğunu tüm taraflara hatırlattığını kaydeden Oran, “Erdoğan’ın Kıbrıs’ta adil ve kalıcı çözümün ancak adilane ve karşılıklı eşit şekilde atılacak adımlarla bir çözümle olabileceğine vurgu yaparak Türkiye’nin ve Türk askerinin ilanihaye bu topraklardan ayrılmayacağını ve garantörlükten asla taviz verilmeyeceğini söylemesi 500 yıllık Osmanlı toprağı Lefke ve bölge  insanı olarak bizlere yeniden bu  topraklara daha da kök salmak için güven vermiş, mutlu etmiştir” dedi.

Oran, Erdoğan’a teşekkür ederek “Türkiye’de Kıbrıs milli davasına sahip çıkanlara” sevgi ve saygılarını sundu.

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