  • BIST 2.534,49
  • Altın 988.528
  • Dolar 16.7183
  • Euro 17.6756
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAMenapoz Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Beslenme Önerisi !

LEKAD: Mersinlik yangınında yanan alanlar için bir yıl beklenmeli

» »
Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hakan Oran, Mersinlik bölgesindeki yanan alanların tekrar ağaçlandırılması için bir yıl beklenmesi gerektiğini söyledi.
LEKAD: Mersinlik yangınında yanan alanlar için bir yıl beklenmeli

Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (LEKAD) yangınlardan sonra yanan alanlara hemen fidan dikilmesinin yanlış bir uygulama olduğunu belirtti

LEKAD Başkanı Hakan Oran, Mersinlik bölgesindeki yanan alanların tekrar ağaçlandırılması için bir yıl beklenmesi gerektiğini kaydetti.

 

21 YILDA BİN YANGIN

 

Oran,  2000 yılından  2021 yılına kadar  son 21 yılda KKTC'de 1000 in üzerinde  yangın çıktığını, bu yangınların 335'e yakınının   devlet ormanlarında meydana geldiğini ve  2 bin 650 hektar alanın yandığını kaydetti.

 

11 BİN HEKTAR YANDI

 

650 özel arazide çıkan yangında ise 7 bin 600 hektar alanın  yandığına dikkat çeken Oran, 21 yılda toplam  11 bin hektar, yani 76 bin dönüm alanın yandığını kaydetti.

Küresel ısınmaya  bağlı olarak Kıbrıs'ın yazları aşırı kurak olması, nemin minimuma inmesinin tutuşmaya zemin hazırlayan bir sebep olduğunu kaydeden Oran, yanan orman alanlarının tekrardan rehabilitasyonu ve doğaya kazandırılması sürecinin  bilimsel bir süreç olduğunu  ve bilimsel doğrular çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade etti.

Son yıllarda ani bir refleksle gerçekleştirilen yangınlardan sonra süratle yanan alanların sürülmesi ve fidan dikimi yapılmasının kesinlikle yanlış bir uygulama olduğunu vurgulayan Oran, “Mersinlik yangınında yanan alanlar için yapılması gerekenin en az 1 yıl beklenmesi doğanın ne ölçüde kendini toparladığının görülmesi ve sonrasında öngörülebilir projelerle ve bilimsel yöntemlerle rehabilitasyon işlerine girilmesidir.” ifadelerini kullandı

Bu konuda dünyada kullanılan yöntemlerin izlenmesi ve bundan sonra yangına dayanıklı ormanlar yaratılması konusunda çalışmalar yapılmasının önemine  dikkat çeken Oran, “Bir kez daha Mersinlik yangınında tecrübe ettiğimiz üzere orman alanlarının korunması ve idamesinin  liyakat sahibi, doğa sever , sorumluluk sahibi yöneticilerle olabileceğini de belirtmek isteriz.” dedi.

Önemli olanın fidan dikmek değil onların ağaç haline gelmesi ve korunması olduğunu vurgulayan Oran devletin ilgili kurumlarının bu gerçekler doğrultusunda hareket edeceğine olan beklentisini yineledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UKÜ'de mezuniyet 28 Haziran Salı günü gerçekleştiriliyor27 Haziran 2022 Pazartesi 10:54
  • Bulana ödül verilecek!27 Haziran 2022 Pazartesi 10:53
  • EL-SEN : 270 bin dolarlık usulsüz fazla ödemenin sebebini bilmek istiyoruz!27 Haziran 2022 Pazartesi 10:37
  • Girne Antik Limanı isyanlarda!27 Haziran 2022 Pazartesi 10:33
  • Amcaoğlu: Enerji politikası artık uzmanlar tarafından belirlenecek27 Haziran 2022 Pazartesi 10:04
  • Emekli subaylar derneği'nde başkanlığa Kazım And seçildi27 Haziran 2022 Pazartesi 09:58
  • BM'nin Kıbrıs Temsilcisi Colin Stewart liderlerle görüşecek27 Haziran 2022 Pazartesi 08:47
  • Girne'de 4 saatlik elektrik kesintisi27 Haziran 2022 Pazartesi 08:46
  • Meclis toplanıyor27 Haziran 2022 Pazartesi 08:43
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar27 Haziran 2022 Pazartesi 08:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti