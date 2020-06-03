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Lekad’dan BM’ye KKTC’deki Koronavirüs Mücadelesi Hakkında Mektup

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Lekad’dan BM’ye KKTC’deki Koronavirüs Mücadelesi Hakkında Mektup
Lekad’dan BM’ye KKTC’deki Koronavirüs Mücadelesi Hakkında Mektup

Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (LEKAD) Başkanı Hakan Oran, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a yazdığı mektupta, KKTC’nin koronavirüse karşı mücadelesinin dünyayla paylaşılmasını istedi.

LEKAD Başkanı Hakan Oran, Elizabeth Spehar’a koronavirüse karşı verilen mücadele hakkında gönderdiği mektubu basınla da paylaştı.

Mektupta, Kuzey Kıbrıs’ta 19 Nisandan itibaren vakaya rastlanmadığı, Kuzey Kıbrısın Covid-19 salgınını başarılı bir şekilde savuşturan ve atlatan ilk ülke olduğuna işaret edildi.

Johns Hopkins Üniversitesi koronavirüs kaynak merkezi tarafından, Kuzey Kıbrıs’ın 110’dan az teyit edilmiş koronavirüs vakasına sahip tek büyük Avrupa tatil beldesi olarak açıklandığı kaydedilen mektupta, “Kıbrıs adasının kuzeyinde yaşanan bu başarıyı dünyanın geri kalan ülkeleri ile paylaşmak istiyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının Hükümeti ile kolektif çalışmanın güzel bir örneğini sergilediği ifade edilen mektupta, “Sivil toplum temaslarla ve özellikle sosyal medya aracılığı ile talep ve isteklerini sesli olarak yetkililere kararlı bir şekilde iletmiştir. Hükümette bu sese kayıtsız kalmayarak ortaya koyduğu ciddi çalışma ile başarının gelmesini sağlamıştır” denildi.

Bunun özellikle büyük kayıplar veren ülkeler tarafından yakından incelenmesinin gerektiği ifade edilen mektupta, “Gerçekleşecek böylesi salgınlarda daha az insanın zarar görmesini sağlayacağı gibi ülkelerin ekonomilerinde daha az zararla atlatmasını sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

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