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LEKAD’dan CMC uyarısı

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LEKAD’dan CMC uyarısı
LEKAD’dan CMC uyarısı


Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği(LEKAD) Başkanı Hakan Oran, CMC alanlarının kontrolü konusunda sorumlu makamları somut önlemler almaya davet etti.
Oran yaptığı yazılı açıklamada, aksi takdirde Anayasa’ya göre halkın sağlığını korumakla yükümlü olanlara karşı dava açma hakkı dahil, tüm hakları kullanacaklarını kaydetti.
Ülkenin kanayan yarası CMC kirliliğinin hala olduğu yerde durduğunu ifade eden Oran, ülkede artan kanser vakalarına rağmen CMC’nin temizlenmesi yolunda herhangi somut bir gelişme ve proje ortaya konulmadığını söyledi.


 “KİRLİ ALANLARDAN ÇIKAN ÜRÜNLER TÜM ADAYA DAĞITILIYOR”
Özelde Lefke halkı, genelde de KKTC halkının yıllardır bu kirlilikle yaşatılmaya devam edildiğini ve CMC  kirliliğinin geleceğe  iktidarların kötü bir mirası olarak ertelendiğini söyleyen Oran, CMC kirliliğinin  yalnızca Lefke bölgesinin değil, Lefkoşa’nın ,Gazimağusa’nın ,Girne’nin de sorunu olduğunu, çünkü bu kirlilikle kontamine olmuş alanlarda üretim yapılmaya devam edildiğini ve ürünlerin tüm adaya dağıtıldığını kaydetti.
Bölgede bulunan su motorları ile diğer bölgelere su pompalandığını ifade eden Oran, hayvancılık alanlarının ilçede içiçe geçtiğini, bu alanlarda üretilen süt yoğurt gibi ürünlerin de vatandaş tarafından tüketildiğini söyledi.


“HALEN HAYVANCILIK VE TARIM ALANLARI AÇILIP ÜRETİM YAPILIYOR …TEHLİKE ÇOK BÜYÜK”
Bilim adamlarının ısrarla yalnız bu kirliliğin bulunduğu alan içerisinde değil, çevresinde  dahi dolaşılmaması, bölge sınırlarına yakın yerlerde tarım yapılmaması uyarılarına rağmen bugün hala CMC  kirliliğinin bulunduğu bu alanlarda hayvancılık ve tarım alanları açıldığı ve üretim yapıldığını vurgulayan Oran, tehlikenin çok büyük olduğunu vurguladı.
 

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