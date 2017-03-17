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Lekesiz ve Işıldayan Bir Cilt İçin Haftada Sadece 3 Gece Kullanın!

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Lekesiz ve Işıldayan Bir Cilt İçin Haftada Sadece 3 Gece Kullanın!
Cilt lekelerini azaltmanın doğal ve ev yapımı yolları.

Cilt lekelerini çıkarmayı vadeden geniş bir ürün yelpazesi var ve bazıları etkili olabilmesine rağmen, bu tür ürünlerin içindeki kimyasaların sağlığınız üzerinde ciddi hasarlara yol açabileceğini bilmek önemlidir. Bu nedenle, bu yazıda size yüzünüzdeki can sıkıcı lekelerle mücadelede yardımcı olacak, patatesten yapılan birçok yüz maskesinden ikisini göstereceğiz.

Yüzdeki lekeleri çıkarmak için ne gerekiyor?

1. Patates ve salatalık

Malzemeler

1 adet patates
1/2 adet salatalık

Hazırlanışı

Patates ve salatalığı bir blender içine koyun ve tamamen harmanlanana kadar karıştırın.

Nasıl kullanılır?

Karışımı yüzünüze nazik ve dairesel hareketlerle uygulayın. Yüzünüzde 25 dakika boyunca bekletin ve ardından bol su ile yıkayın.

2. Patates ve limon

Malzemeler

1 adet patates
1/2 adet limon

Hazırlanışı

Patatesi blender'da çırpın, ardından limon suyunu ekleyin ve hepsi iyice harmanlanana kadar karıştırın.

Nasıl kullanılır?

Karışımı yumuşak dairesel hareketlerle uygulayın. 20 dakika boyunca bekletin ve ardından yüzünüzü suyla yıkayın.

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