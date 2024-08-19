  • BIST 9869.12
  • Altın 2717.345
  • Dolar 33.7214
  • Euro 37.2547
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABlinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti

Leman Cankat’ın “4 Element + İnsan” 1. seramik sergisi açıldı

»
Leman Cankat’ın “4 Element +İnsan” 1. seramik sergisi, Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport sonrasında yolcuların beğenisine sunuldu.
Leman Cankat’ın “4 Element + İnsan” 1. seramik sergisi açıldı

Leman Cankat’ın “4 Element +İnsan” 1. seramik sergisi, Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport sonrasında yolcuların beğenisine sunuldu.

 

Cankat: “İnsanların yüreklerine çamurumla dokunuyorum”

2001 yılında hobi olarak başlayan seramik serüveninin ardından yaşam biçimi olduğunu söyleyen Leman Cankat, “Toprağın su ile karışıp çamur haline gelmesi, ellerimizin arasında şekillenen çamurun ateşle buluşması, bende heyecan verici bir aşka dönüştü.

Üreterek mutlu olunabileceği, hayatın tüketici kısmından biraz olsun üretici tarafına geçebilmeyi amaçlayan yapım gereği, çok çeşitli gruplarla, okullarda, sosyal sorumluluk projelerimde, açık atölyelerde ve ihtiyaç olunduğunu hissettiğim her yerde insanların yüreklerine çamurumla dokunuyorum” dedi.

Cankat, yaşamın bir öğrenme yolculuğu olduğunun bilinciyle, sürekli uluslararası seramik çalıştaylarına, sergilerine katılarak, ayrıca çalıştaylar organize ederek hem kendisini hem de mesleğini yenileyip geliştirdiğini belirtti.

Cankat, “Yaşam felsefemi, üreterek mutlu olmayı, sanatın iyileştirici gücü ile birleştirip daha sağlıklı, daha pozitif, daha geleceğe güvenle bakabilen bireylerin çoğalması, toplumun kaliteli zaman geçirerek, ruh ve beden sağlığını koruyabilmesi en büyük arzumdur” dedi.

İlk kişisel seramik sergisinin Ercan Havalimanı’nda açmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden sanatçı Leman Cankat, T&T Havalimanı İşletmeciliğine kendisine bu imkanı verdiği için çok teşekkür etti.

Özçelik: “Sanat, bir toplumun ilerlemesindeki en önemli unsurdur”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’nda sürekli sergiler ve sosyal etkinliklerin yanında Kıbrıs Kültürünü, gelenek ve göreneklerini öne çıkaran faaliyetlerin aralıksız devam etttiğini belirtti.  

Sanata ve sanatçıya büyük önem verdiklerini belirten Özçelik, insanların gönlüne ruhuna da hizmet etmeniz gerekiyor. Bu amaçla bizler de her zaman sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde Ercan Havalimanı’nda sergiler, sosyal, kültürel sanatsal etkinlikler düzenliyoruz. Bu konuda titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Özçelik, “Ülkemizin gelişimi için sanatın ve sanatçının desteklenmesi büyük önem taşıyor. Sanat, bir toplumun ilerlemesindeki en önemli unsurdur. Bu amaçla, sanata ve sanatçıya olan desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Üzüm Festivali'nde “Üzüm Bağından Sofraya Yemek Yarışması” etkinliği düzenledi05 Ağustos 2024 Pazartesi 13:40
  • 62. Mehmetçik Üzüm Festivali görkemli açılışla başladı!03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:11
  • 62. Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor01 Ağustos 2024 Perşembe 14:58
  • 10. Beyarmudu Belediyesi Patates Kültür Sanat Festivali bu akşam başlıyor01 Ağustos 2024 Perşembe 14:44
  • 62. Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor01 Ağustos 2024 Perşembe 14:40
  • Leymosunlular Şöleni, 9. kez Girne Antik Liman’da düzenlendi01 Ağustos 2024 Perşembe 10:30
  • Baraka Kültür Merkezi Kültür-Sanat Şöleni düzenliyor29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:21
  • Leymosunlular buluşması çarşamba günü Girne Antik Liman’da yapılıyor29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:17
  • 4. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Yaşandığı Gibi” kitabının 2. cildi yayımlandı29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:14
  • Girne Belediyesi ile TC Devlet Tiyatroları arasında iş birliği protokolü imzalandı26 Temmuz 2024 Cuma 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti