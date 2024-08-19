Leman Cankat’ın “4 Element + İnsan” 1. seramik sergisi açıldı

Leman Cankat’ın “4 Element +İnsan” 1. seramik sergisi, Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport sonrasında yolcuların beğenisine sunuldu.

Cankat: “İnsanların yüreklerine çamurumla dokunuyorum”

2001 yılında hobi olarak başlayan seramik serüveninin ardından yaşam biçimi olduğunu söyleyen Leman Cankat, “Toprağın su ile karışıp çamur haline gelmesi, ellerimizin arasında şekillenen çamurun ateşle buluşması, bende heyecan verici bir aşka dönüştü.

Üreterek mutlu olunabileceği, hayatın tüketici kısmından biraz olsun üretici tarafına geçebilmeyi amaçlayan yapım gereği, çok çeşitli gruplarla, okullarda, sosyal sorumluluk projelerimde, açık atölyelerde ve ihtiyaç olunduğunu hissettiğim her yerde insanların yüreklerine çamurumla dokunuyorum” dedi.

Cankat, yaşamın bir öğrenme yolculuğu olduğunun bilinciyle, sürekli uluslararası seramik çalıştaylarına, sergilerine katılarak, ayrıca çalıştaylar organize ederek hem kendisini hem de mesleğini yenileyip geliştirdiğini belirtti.

Cankat, “Yaşam felsefemi, üreterek mutlu olmayı, sanatın iyileştirici gücü ile birleştirip daha sağlıklı, daha pozitif, daha geleceğe güvenle bakabilen bireylerin çoğalması, toplumun kaliteli zaman geçirerek, ruh ve beden sağlığını koruyabilmesi en büyük arzumdur” dedi.

İlk kişisel seramik sergisinin Ercan Havalimanı’nda açmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden sanatçı Leman Cankat, T&T Havalimanı İşletmeciliğine kendisine bu imkanı verdiği için çok teşekkür etti.

Özçelik: “Sanat, bir toplumun ilerlemesindeki en önemli unsurdur”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’nda sürekli sergiler ve sosyal etkinliklerin yanında Kıbrıs Kültürünü, gelenek ve göreneklerini öne çıkaran faaliyetlerin aralıksız devam etttiğini belirtti.

Sanata ve sanatçıya büyük önem verdiklerini belirten Özçelik, insanların gönlüne ruhuna da hizmet etmeniz gerekiyor. Bu amaçla bizler de her zaman sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde Ercan Havalimanı’nda sergiler, sosyal, kültürel sanatsal etkinlikler düzenliyoruz. Bu konuda titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Özçelik, “Ülkemizin gelişimi için sanatın ve sanatçının desteklenmesi büyük önem taşıyor. Sanat, bir toplumun ilerlemesindeki en önemli unsurdur. Bu amaçla, sanata ve sanatçıya olan desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.