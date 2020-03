Lemar 5+1 bedava kampanyasını bitirdi, ürün alımına 3 adet sınırı getirdi!

Ülkenin en büyük perakende zinciri Lemar Süpermarket bazı karalar aldı...İşte o açıklama;

Değerli Müşterilerimiz,



Ülke genelinde yaşanan Corona Virüs vakalarına istinaden Bakanlar Kurulu’nun açıklamış olduğu tedbirler kapsamında Lemar Süpermarketler olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.Bu kapsamda;



1. Ürün tedarikimizin devamlılığı ve tüm müşterilerimizin her üründen yararlanabilmesi için,

özellikle temel gıda ve ihtiyaçlar gibi belirli ürün gruplarında, müşterilerimizin 3 adetten fazla

almamalarını rica ediyoruz.



2. Tüm kategorilerde toplu alıma teşvik etmemek amacıyla 5+1 (5 Adet Alana 1 Adet Bedava)

kampanyamız, olağanüstü hal süresince sonlandırılmıştır.

In order to discourage mass purchases of single items and to have our stocks available for all our customers, our " buy 5 get 1 free" campaign is canceled during the National Emergency period.



3. Satışa sunduğumuz hiç bir üründe Lemar Süpermarket ’ten kaynaklı fiyat artışı, stoklama, yok satma vb. söz konusu değildir. Konunun hassasiyetine istinaden tedarikçiden kaynaklı fiyat artışlarında Lemar olarak elimizden gelen tüm gayret ve özeni gösteriyoruz. Müşterilerimiz bu konuda en büyük takipçimiz olsunlar.



4. Mağazalarımızda yaşanan yoğunluk sebebi ile tüm kadrolarımızda hijyen ve sterilizasyon

önlemleri imkanlarımız elverdiğince alınmıştır. Bu doğrultuda en iyi hizmeti vermeye devam

edeceğiz.