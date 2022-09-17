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Lenf kanserinde başarı oranı artıyor

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Lenf kanserinde başarı oranı artıyor
Lenf kanserinde başarı oranı artıyor

Hastalık belirtilerine dikkat çeken ve tedavide başarı oranının giderek arttığını vurgulayan Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, şunları söyledi:

Günümüzde lenfoma tedavisinde kemoterapi (ilaç tedavisi), radyoterapi (ışın tedavisi) ve immunoterapi (bağışıklık sistemi üzerinden etki eden akıllı ilaçlar) kullanılıyor. Bazı lenfoma türleri tedavi edilmeksizin izlenebilirken, diğerlerinde bu belirttiğimiz tedavi yöntemlerinden biri veya birkaçı birlikte uygulanır.

Bu tedaviler ile hastalığın tedavisinde başarı oranları geçmiş 10 yıla göre artarak devam ediyor. Günümüzde birçok lenfoma türünde kalıcı tedavi oranları yüzde 80'lerin üzerine çıktı.

BOYUN, KASIK VE KOLTUK ALTINA DİKKAT

Lenfomalar en sık, halk arasında beze denilen lenf bezlerinin şişmesi ve ele gelmesi ile kendini gösterir. Boyun, kasık, koltuk altı gibi vücut bölgeleri en sık tutulan alanlardır. Ancak muayene ederek ulaşılamayacak karın veya göğüs kafesi içerisindeki bölgelerde de bezeler şişebilir. Göğüs kafesi içindeki bezelerin şişmesi akciğer ve soluk borusuna baskı yaptığında, öksürük ve nefes darlığı yaratabilir.

Ciltteki lenf damarları ve lenf dokularının tutulmuş olması cilt üzerinde döküntü veya kütle görünümü ile karşımıza gelebilir. Aynı şekilde mide, bağırsak sistemindeki lenf dokularından kaynaklanan lenfomalar tutulan organa göre yutma güçlüğü, bulantı, kusma, karın ağrısı, bağırsak tıkanmasına neden olabilir. Çok nadir de olsa, beyin ve omuriliği gibi sinir sisteminden kaynaklanan lenfomalar baş ağrısı, felç gibi tablolara yol açabilir.

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

Hastalık her yaşta görülebiliyor. Ancak yaşla birlikte görülme sıklığı artıyor. Ayrıca çocukluk çağında ortaya çıkan lenfoma tür ve alt tipleri ile erişkinlerde görülenler arasında sıklık açısından farklılıklar görülüyor.

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar

LENFOMALAR, ÇOĞUNLUKLA HIZLI BÜYÜR

Hastalar bazen sadece rastlantı sonucu fark ettikleri büyümüş bir beze nedeniyle, bazen de ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri ve genel durum bozukluğu gibi daha ağır bir tabloda başvurabilir.

Lenfomalar, çoğunlukla hızlı büyür ve bulgu verir. Ancak bazı B hücreli lenfoma çeşitleri çok yavaş seyirli olmaktadır. Genellikle yavaş seyirli bu lenfoma türlerinde tedavi verilmeksizin hastalığın gidişi izlenir. Bu hastalarda bazen bulgular ancak yıllar içinde ortaya çıkar ve tedavi gerektirir hale gelir. Bu durum yavaş seyirli lenfoma hastalarının tedavi olamayacağı anlamına gelmemeli.

LENFOMA NEDİR?

Lenf Kanseri diğer adı ile Lenfoma, lenf sisteminden kaynaklanan kanser türüdür. Lenf sistemi, vücuda, içeriden veya dışarıdan gelecek etkenlere (mikroplara) karşı vücudu savunan hücre ve organlardan oluşur. Lenfoma, bu sistemde bulunan hücrelerin kanserleşerek çoğalmasından kaynaklanır.

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