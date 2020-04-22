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Lenin'in doğum günü Kızıl Meydan'da kutlandı

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Rusya Komünist Partisi önderliğindeki kutlamalar Kızıl Meydan'da yapılırken, mozolenin meydandan kaldırılması yaklaşımlarına da cevap verildi.
Lenin'in doğum günü Kızıl Meydan'da kutlandı

Rus Komünistler, Sovyet Devrimi'nin lideri Vladimir İlyiç Lenin'in 139'üncü doğum yıl dönümünü Kızıl Meydan'da kutladılar ve Lenin'in mozolesinin meydandan kaldırılması yönündeki her girişime karşı direneceklerini açıkladılar.

Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Züganov, beraberinde yüzlerce kişiyle birlikte geldiği Kızıl Meydan'daki Lenin'in mozolesine çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Lenin'in "insanoğlunun tarihini" değiştirmedeki rolünü öven Züganov, Lenin'in siyaset ilkelerinin uygulanması halinde ekonominin mevcut küresel krizden kurtarılacağını savundu.

Züganov, Lenin'in mozolesinin Kızıl Meydan'dan kaldırılmasıyla ilgili tartışmalara da değinerek, naaşı mozoleden çıkarmaya niyetlenecek herkese "uygun bir karşılık" verileceğini söyledi.

Hükümetten büyük şirketleri destekleme yerine yoksullara daha fazla fon ayırması çağrısında bulunan Züganov, "Yetkililer, hala varlıklarını borsalarda kaybeden bankalara para aktarıyor" diye konuştu.

Rusya'da yapılan anketler, halkın 3'te 2'sinin Lenin'in mozoleden çıkarılıp gömülmesini istediğini belirtirken, Rus Ortodoks Kilesi de defalarca, 1924 yılında mumyalanarak mozoleye konan Lenin'in geleneksel şekilde gömülmesi gerektiğini açıklamıştı.

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, 2001 yılında Devlet Başkanlığı görevi sırasında Lenin'in naaşının mozoleden çıkarılmasına iç barışı bozabileceği gerekçesiyle karşı olduğunu söylemişti.

Putin'in selefi eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Lenin'in mozoleden çıkarılıp gömülmesine çalışmış ancak Rus komünistlerin şiddetli muhalefeti yüzünden bu isteğini hayata geçirememişti.

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