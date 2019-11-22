Leonard Cohen'in ölümünden 3 yıl sonra yeni albüm
Dünyaca ünlü Kanadalı müzisyen Leonard Cohen'in ölümünden 3 yıl sonra, daha önce hiç duyulmamış eserleri oğlu tarafından albümleştirildi.
2016'da hayatını kaybeden yazar, şair, söz yazarı ve müzisyen kimlikleriyle tanınan Cohen’in 15. stüdyo albümü olan Thanks for the Dance bugün çıktı. Müzik ve edebiyat dünyasının saygın isimlerinden biri olan Cohen’in yeni albümünün yapımcılığını, oğlu Adam Cohen üstlendi. Toplam 9 şarkıdan oluşan albümden yayınlanan ilk şarkı ise, Happens to the Heart oldu. Beck, Leslie Feist, Bryce Dessner ve Daniel Lanois gibi isimler de albümün yapım aşamasında katkıda bulundu.
'Melankolinin babası' olarak anılan, hem müzik hem de edebiyat dünyasının saygın ismi, Grammy ödüllü sanatçı Leonard Cohen'in ölümünden 3 yıl sonra, daha önce duyulmamış şarkılarından oluşan yeni albümü çıktı.
22 Kasım 2019 Cuma 20:39
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