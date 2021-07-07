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Leonardo Da Vinci'nin Yaşayan 14 Akrabası Tespit Edildi

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İtalyan Rönesans sanatçısı Leonardo Da Vinci'nin 14 yaşayan akrabası bulundu.
Leonardo Da Vinci'nin Yaşayan 14 Akrabası Tespit Edildi

İtalyan Rönesans sanatçısı Leonardo Da Vinci'nin 14 yaşayan akrabası bulundu. Da Vinci'nin yaşayan en küçük akrabası 1 yaşında çıktı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, sanat tarihçileri Alessandro Vezzosi ve Agnese Sabato tarafından yıllardır sürdürülen proje, ünlü ressam Leonardo Da Vinci'nin soyağacı profilini çıkarmayı amaçladı. 

Human Evolution Journal isimli dergide yayımlanan çalışma, Da Vinci'nin dedesi Michele'den başlayan 690 yıllık bir ağ çıkardı. Hiç evlenmeyen ve çocuğu olmayan Da Vinci'nin şu an yaşayan 14 akrabası tespit edildi. Da Vinci'nin yaşayan akrabalarının 1-85 yaş aralığında olduğu belirtildi. 

Araştırmacılar, Da Vinci'nin ailesindeki Y kromozomlarını takip ederek 25 yıldır değişmeden aktarıldığını tespit etti. 

Ressam, bilim insanı, mühendis ve mimar Leonardo Da Vinci, 1452 yılında İtalya'da doğmuş, 1519'da Fransa'da hayatını kaybetmişti. 

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