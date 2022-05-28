Les Ambassadeurs Müzik Festivali Başlıyor

Les Ambassadeurs Müzik Festivali 28 Mayıs’ta LVBEL C5 & KHONTKAR konseriyle Les Arena’da açılışını yapacak.
Yaza damga vuracak ve kışın hatırlandığında dahi iç ısıtacak müzik festivalinde her hafta başka bir sanatçı müzik severler ile buluşacak...
Les Ambassadeurs Müzik Festivali 28 Mayıs’ta LVBEL C5 & KHONTKAR konseriyle Les Arena’da açılışını yapacak.
Yaza damga vuracak ve kışın hatırlandığında dahi iç ısıtacak müzik festivalinde her hafta başka bir sanatçı müzik severler ile buluşacak...
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