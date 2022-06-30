Levent Çağdal: Sorunları çözdük

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, akaryakıt devamlılığının sağlanması ve işleyişin akışı için “sorunları çözdük” açıklamasında bulundu.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal daha önce yaptığı açıklamada, ilerleyen günlerde akaryakıt istasyonlarının kapatılması dahil birçok eylemin yürürlüğe girebileceğini belirtmişti...

"BAKAN AMCAOĞLU İLE KONUŞTUK, SORUNLARI ÇÖZDÜK"

Kıbrıs Postası’na konuşan Levent Çağdal, “Akaryakıtın devamlılığını sağlamak ve sektörde işleyişin akışını sağlayabilmek için Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile konuştuk ve sorunları çözdük” dedi.

"UFAK TEFEK BAŞKA SORUNLAR DAHA VAR AMA ONLARI DA ÇÖZECEĞİZ"

Başka ufak tefek sorunlar olduğunu belirten Çağdal, “onları da çözeceğiz” ifadelerini kullandı.