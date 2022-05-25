Levent College Yıldız Kız Basketbol Takımı Türkiye 2.si oldu! Şampiyonluk kıl payı kaçtı!

​​​​​​​Kuzey Kıbrıs adına okul sporlarında çok önemli bir başarıya daha imza atıldı. Levent College Yıldız Kız Basketbol Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Kuzey Kıbrıs adına okul sporlarında çok önemli bir başarıya daha imza atıldı. Levent College Yıldız Kız Basketbol Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Ülkemizde düzenlenen Ortaokul Yıldız Basketbol Şampiyonası’nı şampiyon olarak tamamlayan Levent College, önce mart ayında Mersin’de düzenlenen Ortaokullar Basketbol Yarı Final Müsabakaları’nda oynadığı tüm maçları kazandı sonra finallere kalacak okulların belirleneceği karşılaşmayı da galibiyetle tamamlayarak son 8 takımın katılma hakkı elde ettiği ve ilk üçün belirleneceği Türkiye finallerine adını yazdırdı.

Finallere damga vurdu!

Levent College, Afyonkarahisar’da 17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Basketbol Yıldız Kızlar Finalleri’ne damga vurdu. Yer aldığı B Grubu’ndaki tüm takımları mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Şampiyonluk kıl payı kaçtı!

Finalde Özel Arı Okulları ile karşılaşan Levent College maçı önde götürerek müthiş bir performans sergiledi. İlk yarıyı 24-21 önde kapattı. Son iki dakikaya 48-48 eşitlikle girdi. Maç, rakibinin hamlesi ile 50-48 neticesiyle sona erdi. Levent College Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.