Levent Kantarcı’nın ölümünden sorumlu tutulan şahıslar mahkemeye çıkarıldı

Zanlılar bugün “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma” suçlaması ile yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat maksadı ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mağusa’da dün Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş yerinde kaçak olduğu iddia edilen elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden Levent Kantarcı’nın ölümünün ardından Mehmet Hulusioğlu, Mehmet Sofi, Cemal İyigün ve Hasan Özçelikhan tutuklandı.

Zanlılar bugün “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma” suçlaması ile yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat maksadı ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanması ve bu bağlamda zanlıların seyahat belgelerine el konulması, 10 bin’er TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 75 bin TL kefalet senedi koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

240 VOLT ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Erdal Dal mahkemede verdiği ifadesinde, 5 Ağustos 2020 tarihinde saat 16:30 raddelerinde, Mağusa’da Büyük Sanayi Bölgesi’nde henüz faaliyete geçmemiş Narin Un Mamülleri isimli iş yerinde, iş yeri sahibi zanlı Mehmet Hulusioğlu’nun elektrik akımı almak için söz konusu binanın yanında faaliyet gösteren Kilim Mobilya isimli iş yeri sahibi zanlı Mehmet Sofi’den izin istediğini açıkladı. Sofi’nin izni ile zanlı Cemal İyigün’ün Narin Un Mamülleri isimli iş yerine elektrik ana dağıtım panosundan Kilim Mobilya isimli iş yerinin merdiven boşluğundaki sigortasına elektrik kablosu bağlayarak kaçak elektrik akımı yaptıklarını belirten Dal, elektrik işi yapan Levent Kantarcı’nın topraklama hattını bağlamaya çalıştığı esnada 240 volt elektrik akımına kapılarak ölmesine sebep olduklarını açıkladı.

Zanlı Mehmet Sofi ve Cemal İyigün’ün gönüllü ifade verdiğini belirten Dal, tüm zanlıların mahkeme emri ile tutuklandığını kaydetti.

6 Ağustos 2020 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Levent Kantarcı’ya otopsi yapıldığını belirten Dal, Kantarcı’nın kesin ölüm nedeninin vücudundan elektrik akımı geçmesi olduğunun öğrenildiğini açıkladı.

Olay ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen Hasan Özçelikhan’ın da tutuklandığını kaydeden Dal, Özçelikhan’ın tutuklanmasının ardından kalp rahatsızlığı geçirerek Mağusa Devlet Hastanesi’nde koroner yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.

Zanlıların yazılı dava tebliğlerinde davalarını kabul etmediğini kaydeden polis çavuşu, zanlıların yürütülen soruşturmaya etki etme olasılığının kalmadığını ifade ederek teminat talebinde bulundu.