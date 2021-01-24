Levent Kolej, yüz-yüze eğitime başlamıyor, eğitime çevrim içi devam edecek

Lefkoşa bulunan Levent Kolej, velilerine bilgilendirme mesajı göndererek, eğitimlerine çevrim içi devam edeceklerini duyurdu.

Okul, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar nedeniyle Girne’de ikamet eden çok sayıda öğrencinin ve öğrenmenin mağduriyet yaşadığını belirterek, yarın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına birtakım öneriler sunacakları belirtildi.

Okul açıklamasında; “Eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilmemiz için 25 Ocak tarihinde derslerimize çevrim içi devam edecek, alınan sonuç ya da olası iyileştirmeler neticesine göre sizleri bilgilendireceğiz." dedi.