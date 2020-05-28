Levent Kolej'de veliler isyan etti!

Levent Koleji'nde bir grup öğrenci velisi, 2020-2021 öğrenim yılı için "döviz kurunun 8.00 TL’ye sabitlenerek, okul ücretinin 24 bin TL" ilan edildiğini söyledi, bu nedenle dün okulda eylem gerçekleştirdiler.
Dün sabah saat 10’da Levent Koleji önünde toplanan bazı veliler, fiyat artışını protesto ederek, yönetimden ‘indirim’ talebinde bulundu.
Veliler aralarında imza toplayıp taleplerini okul yönetimine aktardı.
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