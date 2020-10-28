Levent okullarından Covid-19 açıklaması

Açıklamanın tamamını aktarıyoruz;

Covid-19 vakalarının artmaya başladığı bugünlerde yerel vakalar da çoğalmıştır.

Öğrencilerimizin, gerek dershaneler gerek evlerimizdeki toplu yaşantıları göz önünde bulundurulduğunda hastalığın bulaşma riski oldukça artmıştır.

İdame ettirmek zorunda olduğumuz yaşam döngüsü içerisinde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, farklı sektörlerde çalışan velilerimizin günlük hayatlarımızda alınan tüm önlemlere rağmen Covid-19 testlerinin pozitif çıkma ihtimali vardır.

Dış temas kaynaklı pozitif olan bir öğrencimizi bugün üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. En büyük temennimiz ve önceliğimiz öğrencimizin sağlığına kavuşmasıdır.

Levent Eğitim Kurumları olarak gerekli tüm önlemleri Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek alıyoruz. Temaslı öğrencilerimizin pozitif olma ihtimaline karşı ilgili sınıfımızın sağlığını korumak amacıyla önümüzdeki günlerde söz konusu sınıfımızla online derslere geçiyoruz.

En başta öğrencimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm pozitif vakalara ve ailelerine geçmiş olsun dileriz. Öğrencimizin ailesi ve ileride yaşanabilecek olası vakalarda tüm velilerimizin her zaman yanındayız.