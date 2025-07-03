Levent Yüksel’den İskele’de Unutulmaz Gece

Her günü dolu dolu geçen, onlarca etkinliğe ev sahipliği yapan festivaller festivali, 53. Geleneksel İskele Festivali’nde, dün akşam (2 Temmuz) müzik ziyafeti vardı.

Her günü dolu dolu geçen, onlarca etkinliğe ev sahipliği yapan festivaller festivali, 53. Geleneksel İskele Festivali’nde, dün akşam (2 Temmuz) müzik ziyafeti vardı. Türk pop müziğinin efsane ismi Levent Yüksel, İskele Ecevit Meydanı’nda verdiği konserle izleyenlere müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

ÜCRETSİZ HALK KONSERLERİ DEVAM EDİYOR

Geleneksel İskele Festivali, ücretsiz halk konserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Festival kapsamında dün akşam Türk pop müziğinin efsane ismi Levent Yüksel, sahnedeydi. İskele Ecevit Meydanı’ndaki konserde Levent Yüksel, konserle izleyenlere müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

NOSTALJİ VE COŞKUYU ZİRVEYE TAŞIDI

Meydanı dolduran kalabalığa geçmişten günümüze uzanan hit parçalarıyla seslenen Yüksel, müziği ve duyguyu aynı sahnede buluşturdu. “Zalim”, “Med Cezir”, “Tuana”, “Kadınım” gibi klasikleşmiş eserlerle hem nostalji yaşatan hem de coşkuyu zirveye taşıyan sanatçı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Yüksel, İskele halkına ve festivale katılan yüzlerce ziyaretçiye adeta müzikal bir şölen sundu.

FESTİVALDE BU AKŞAM ALİ ALKURT KONSERİ VAR

53. Geleneksel İskele Festivali’nde ücretsiz halk konserinde bu akşam (3 Temmuz) İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Karadenizliler Gecesi’nde Ali Alkurt sahne alacak.