Leventspor şampiyon (72-29)

Kemal Mehmetali Aksay Basketbol U18 Kızlar Ligi’nde Leventspor mutlu sona ulaştı. Final serisinin üçüncü maçında dün gece GAÜ ile oynadığı karşılaşmayı da 72-29 kazanan Leventspor seride durumu 3-0 yaptı ve yenilgisiz 2018-2019 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.

Levent Kolej Spor Salonu’nda dün akşam oynanan karşılaşmaya iyi başlayan GAÜ ilk çeyreği 15-13 önde tamamladı. İkinci çeyreğe fırtına gibi giren Levent bu çeyrekte rakibine adeta oyun oynatmadı ve bu periyodu 28-3 önde tamamlayarak devre arasına 41-18 önde girdi.

Üçüncü çeyreği de Leventspor 25-5 önde tamamlayınca son çeyrekte her iki takım da artık oyundan koptu ve bu çeyrek de 6-6 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Leventspor Büyük Kadınlar Ligi’nden sonra Kemal Mehmetali Aksay Basketbol U18 Kızlar Ligi’nde de yenilgisiz şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Karşılaşma sonunda düzenlenen ödül töreninde Şampiyon Leventspor ve ikinci GAÜ’ye kupa, plaket ve madalyaları Kemal Mehmetali Aksay’ın ailesi tarafından takdim edildi.