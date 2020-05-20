lexey Utkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turistik mekanlarından Girne Limanı ile Lefkoşa Saray Önü'nü Tuvale Resmetti...

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Için Sanatçı Alexey Utkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turistik mekanlarından Girne Limanı ile Lefkoşa Saray Önü'nü Tuvale Resmetti...

Sanatçı Alexey Utkin, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kuey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin önemli turizm mekanlarından Girne Marina ile Lefkoşa Sarayönü'nü tuvale yansıttı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Alexey Utkin’de dünya geneline yayılan korona virüsün KKTC olarak şu günlerde geride bırakıldığını, kişisel olarak önlemlerimizi almaya devam etmemiz gerektiğini belirtti. Sanatçı Utkin, daha iyi bir dünya inşa etmek için insanlık olarak mücadele verilmesi gerektiğinin altını çizerek sahip olduğumuz değerlere daha sıkı sarılmalıyız dedi.



Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nden yapılan açıklamada, korona günlerinde olduğu gibi sınırlı açılımların olduğu bugünlerde de sanatçılar tarafından ortaya çıkarılan eserlerin paylaşılmaya devam edileceği bildirildi

Alexey Utkin kimdir?

1949 yılında Kazakistan'da doğdu. 1985 yılında Almatı Devlet Tiyatrosu ve Sanat Enstitüsü'nden mezun oldu. 1999'dan beri Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. "Kazakistan Cumhuriyeti Sağır Sanatçılar Derneği" Başkanı olan Utkin, Avrasya Uluslararası Altın Ödülü sahibidir.

2011 yılında, Kazakistan Cumhuriyeti'nin 20 yıl dönümüne adanmış Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyelerinin rekabetçi çalışmaları için madalya aldı.

2013 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Sanat Bakanlığı'ndan madalya takdim edildi.