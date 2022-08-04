Leyen: Kıbrıs'ta ara bölgede iki toplumlu güneş enerjisi parkı fikri üzerinde çalışıyoruz

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu’nun Kıbrıs’ta ara bölgede“her iki toplumun da enerji ihtiyaçlarına katkı sağlayacak iki toplumlu bir güneş parkı oluşturulması fikrini ileri götürdüğünü” açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu’nun Kıbrıs’ta ara bölgede“her iki toplumun da enerji ihtiyaçlarına katkı sağlayacak iki toplumlu bir güneş parkı oluşturulması fikrini ileri götürdüğünü” açıkladı.

Rum haber kaynakları, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) yazılı sorularına yanıt verdiğini ve Kıbrıs’ta iki toplumlu bir güneş enerjisi parkı kurulması fikrini ileri götürdüklerini açıkladığını aktardılar.

Habere göre, “Kıbrıs’ın birleşmesinden önce doğal gaz konusunda varılacak bir anlaşmayı içeren bir Güven Yaratıcı Önlemler paketinin, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, enerji alanında kararlar alma hakkı ile Kıbrıs Türk toplumunun enerji konularında alınacak kararlara katılım arzusunu ne oranda dengeleyebileceği?” şeklindeki bir soruya karşılık Leyen şunları söyledi:

“Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde yer alan hidrokarbon kaynaklarının kullanılması konusunda iki toplum arasında varılacak bir anlaşma, örneğin FSRU (sıvı doğal gazı yeniden gaz haline dönüştürme tesisi) yoluyla üretilecek elektrik, Kıbrıs’taki enerjinin idaresine ve Kıbrıs’ın Avrupa elektrik ağıyla nasıl daha iyi bağlanabileceğine dair daha geniş bir görüşmeye teşvik teşkil edebilir. Doğru uygulanması halinde bu güven yaratıcı önlemin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini kolaylaştıracağına inanıyoruz”.

Komisyon’un, ara bölgede bir güneş enerjisinden elektrik üretimi tesisi kurulması için iki tarafla çalıştığı şeklindeki bilgilerin ve AB’nin yenilenebilir enerji aracılığıyla işbirliğinin ileri götürülmesinde daha mı aktif olması gerektiğinin sorulması üzerine ise Leyen; “ Komisyon aktiftir. Elektrik şebekeleriyle uyumlu iki toplumlu bir güneş enerjisi parkının oluşturulması için bir ön rapor hazırlanması için gerekli zemini hazırladık. Bunun hayata geçirilmesi, her iki toplumun da enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayabilir” şeklinde konuştu.

“Enerjinin Kıbrıs için temel bir unsur olduğunu ve toplumların birbirlerine yakınlaşmaları için büyük fırsatlar barındırdığını” ifade eden Leyen, “Komisyon’un, bu alanda, aralarında gelecekte bir birleşik enerji sistemi planlarının da bulunduğu çabaları desteklemeye hazır olduğunu” vurguladı.

Leyen, AB’nin Güney Kıbrıs’a enerji alanında verdiği desteklerden bahsettiği açıklamasında ayrıca, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın doğal gaz konusundaki faaliyetleri karşısındaki tutumuna da değindi.

“Türkiye’yle ilişkilerin ve işbirliğinin kalitesinin, gerginliklerin azaltılması ve AB üyesi ülkeleri kışkırtmaktan kaçınılmasına bağlı olduğu konusunda AB’nin tutumunun net olduğunu” dile getiren Leyen; “Türkiye’den, AB veya üye ülkelere yönelik tek taraflı kışkırtmalar veya faaliyetlerden uzak durmasını beklemeye ve istemeye devam ediyoruz. Bu, Türkiye’yle ilişkilerimizin ilerlemesinde kritik önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Leyen: “Türkiye, AB’yle hakiki bir ortaklık ilişkisi kurma yönünde yapıcı davranmaz ve uluslararası hukuku çiğneyecek şekilde yeni tek taraflı eylemler ve kışkırtmalara yönelirse, bunun siyasi ve ekonomik sonuçları olacaktır”, dedi.

Leyen söyleşisinin devamında, Güney Kıbrıs’ın AB enerji tasarrufuna koyabileceği katkılar ve Rusya’dan doğal gaz ithali konusunda alternatif pazar arayışı gibi konulara ayrıntısıyla değindi.