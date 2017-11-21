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SON DAKİKAAlmanya'da koalisyon görüşmeleri çöktü

Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürülüyor

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Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürülüyor
Meclis Karma Komisyonu'nda HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düşürülmesine karar verildi. Karar, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Meclis Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliğinin yemin etmediği gerekçesiyle yasama faaliyetlerine katılamadığı için 'devamsızlık' gerekçesiyle düşürülmesini görüşmek üzere toplandı. 

Komisyon, Zana’nın devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar aldı. 

NE OLACAK?

Dosya TBMM Genel Kurul gündemine gelecek ve nihai karar orada verilecek.

Genel Kurul da aynı yönde karar verirse, HDP'li Zana'nın milletvekilliği, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla (276) düşürülecek.

Komisyonda daha önce de "TBMM Genel Kurul çalışmalarına uzun süre katılmadığı" gerekçesiyle HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ile HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın dosyaları gündeme gelmiş ve her iki isim de TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu milletvekillikleri düşürülmüştü

LEYLA ZANA KİMDİR?

Zana'nın TBMM sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

"3 Mayıs 1961?de Diyarbakır Silvan'da doğdu. Baba adı Fahrettin, anne adı Hediye'dir.

Gazeteci; Lise mezunudur.

1982-1989 yılları arasında İnsan Hakları Derneğinde çalıştı. Paris ve Cenevre şehirleri Onursal Vatandaşı; 1995 yılında Sakharov, AP'de Zookde, 1994 yılında Rafto, 1995 yılında Bruno Kresky Preis, Aachener Friedenspreis, Roma onursal ödülleri ve Roma Fahri Vatandaşlığı ile Paris Şehri Altın Madalyası sahibidir.

19 ve 24. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi.

Kürtçe bilen Zana, evli ve 2 çocuk annesidir."

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