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Lezbiyen diye kızına tecavüz etti

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Lezbiyen diye kızına tecavüz etti
ngiltere'de, eşcinsel olduğunu endisiyle paylaşan kızına tecavüz eden babaya 21 yıl hapis cezası verildi. Yargıç, "İşlediğiniz suç, bir lezbiyen olarak kızınıza karşı nefret ortaya koyuyor" dedi

İngiltere’de kendisine eşcinsel olabileceğini söyleyen 16 yaşındaki kızına, ‘erkeklerle cinsel ilişkinin daha iyi olduğu’nu kanıtlama gerekçesiyle tecavüz eden bir babaya 21 yıl hapis cezası verildi.

The Independent gazetesinin haberine göre, olay Warwick kentinde yaşandı. 54 yaşındaki babanın kimliği, kızını korumak için gizli tutuluyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre yargıç, kararı açıklarken şu ifadeleri kullandı: “16 yaşındaki bir kız çocuğu olarak eşcinsel olduğunun ve o yaşta birçok kişinin başına geldiği gibi, kimliğiyle sorun yaşadığının farkına vardı, size söylemeye karar verdi. Sizse gerçek ve kontrolsüz bir öfke sergilediniz, ona erkeklerle cinsel ilişkinin niçin daha iyi olacağını göstermek için tecavüz etmeye karar verdiniz. Onun anlattıklarını dinlemek yürek burkucuydu. İşlediğiniz suç, bir lezbiyen olarak kızınıza karşı nefret ortaya koyuyor.”

Dava sürecinde diğer iki kız çocuğunu da geçmişte taciz ettiği ortaya çıkan 54 yaşındaki baba 21 yıl hapis cezası aldı.

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