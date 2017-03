Lezbiyenlerin 30 yaşına gelmeden yapması gereken 10 şey

Hetero kadınlar hayatı ıskalamasın da, lezbiyenler hep çift dikiş mi gitsin! Hetero kadınlar için hazırlanan “30 yaşından önce yapılması gerekenler” listesini lezbiyenler için hazırladık. Buyurun…

İnternet portallarında sıklıkla karşınıza çıkıyordur: “bir kadının 30 yaşına gelmeden yapması gereken 10 şey, 5 cesur hareket…”“Hayatı ertelemeyin”, “otuz olmadan mutlaka deneyin”, “sonra pişman olmayın” sloganlarıyla hazırlanan bu içeriklerin metinleri de görselleri de hetero kadınlar için yazılmış gibi.

Biz de üşenmedik, lezbiyenlerin 30 olmadan mutlaka yapmaları gereken 10 şeyi derledik.

1. Sıkı bir lezbiyen dizi arşivi yapın

Tipping The Velvet, Los Hombres De Paco, Orange is the New Black… Kendine iyi bir lezbiyen dizi arşivi edinmek iyi vakit geçirmene sebep olacağı gibi yalnızca kadın-erkek aşkının anlattığı dizileri mitleştiren arkadaşlarına bu dizilerden bahsedebilirsin.

2. Koline bir şiir yaz

Şiir kuirdir, cinsiyetsizdir. Sende aşkının, arzunun şiirini yaz, sevgilini, kolini mutlu et…

3. Pilav ye, kadınlara inan: Go vegan!

Tüm ayrımcılıklar birbirini besliyor. Cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliğinden dolayı yaşadığımız ayrımcılıklar, patron-işçi, erkek-kadın, hetero-kuir hiyerarşisinin temelleri aslında insan-hayvan hiyerarşisinden besleniyor. Hayvanları sömürmeden yaşamak mümkün, denemeye ne dersin? Carol Adams’ın dediği gibi; “pilav ye, kadınlara inan!”

4. Muayeneden önce “evli misin bekâr mısın” diye soran jinekoloğa ağzının payını ver

Arkadaşlarla sohbet ederken, birçoğumuzun yaşadığı bir sorun olduğunu fark ettik. Jinekoloji muayenesinden önce hekimler “cinsel olarak aktif misin?” sorusu yerine evli olup olmadığımızı soruyorlar. Çoğu hekim tarafından alışkanlık gibi izah edilse de, aslında oldukça cinsiyetçi bir kalıp. Ayrıca muayene sırasında cinsel yöneliminizi ifade ederseniz daha ilginç sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Cinsel ilişkiye nasıl girdiğinizi detaylı anlatmanızı isteyen doktorlar dahi çıkabiliyor karşınıza.

Belki de iyi bir cevap vermek gerekiyordur, muayene ile özel hayata müdahale arasındaki o sınır geçildiğinde…

5. Kadın yazarlardan bir kitaplığın olsun

Erkek yazının iyi örnekleri var elbet. Ancak okuduğunuz eserlerde erkek fantezisini, kadının erkek gözünden gerçekçi olmayan temsilini okumaktan bıktıysanız, kadın yazarlar gerçekten iyi gelebilir. Edebiyat iyileştirir, birleştirir… Mutlaka deneyin.

6. Sevgilinle tatile çık

Baş başa, el ele, diz dize geçireceğiniz güzel bir tatil sizi birbirinize daha çok bağlayacak. LGBTİ dostu mekânlar, tatil yerleri ayrıca arkadaş evleri değerlendirilebilir.

7. Sevdiğin bir iş edinmeye çalış

Mümkünse cinsel yönelimini gizlemek zorunda kalmayacağın, sevdiceğinle ofis-iş arkadaşlarını tanıştıracağın, seveceğin bir iş olsun. Mümkünse…

8. “Kadın kadına siz o işi nasıl yapıyorsunuz” sorularına madilikle yanıt ver…

Burada yaratıcılık sana kalmış. Ama öyle bir cevap ver ki bir daha kimseye soramasın…

9. Bedenine saygı duy, ona iyi bak

Bu sistem bizim bedenlerimizi sevmemizi istemiyor çünkü bunun üzerinden para kazanıyor. Dayatılan güzelliğe dönüşmek için para harcamamızı bekliyorlar. Oysa bedenimizi sevmeli, ona saygı duymalıyız. Bu durumun ne kadar erken farkına varırsak o kadar mutlu ve sağlıklı yaşarız. Hiç zor değil, yapabiliriz…

10. Türkiye ve Dünya’daki LGBTİ örgütlerle dayanışma içinde ol!

Her zaman yalnız olmadığını bil. Aşkın daima kazanacağını, dayanışmanın yaşattığını hatırla. Yalnız olmadığını asla unutmamak için LGBTİ örgütlerini bul, dayanışma içinde kal.