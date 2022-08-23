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SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Lezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

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Aşure tüketirken dikkat!
Lezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

AŞURE İLE GELEN 6 FAYDA

 

Bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure; içeriğindeki kurubaklagiller, kuruyemişler ve kuru meyveler sayesinde tam anlamıyla sağlık deposu. Ancak lezzetine dayanamayıp bir kase ile yetinmekte zorlanıyorsanız bir daha düşünmenizde fayda var! Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur “Günümüzde yaklaşık 15 malzeme ile yapılan aşure; vitamin, mineral, protein ve posa açısından son derece zengin olmasıyla sağlık açısından önemli faydalar sağlıyor. Buna karşın porsiyon kontrolü son derece önemli. Tüketiminde aşırıya kaçmamak ve haftada iki kaseden fazla tüketmemek gerekiyor. Özellikle diyabet hastaları çok dikkatli olmalı” diyor. Bir küçük kase aşurenin, ortalama 350 kalori olduğunu; bunun da iki dilim ekmek, iki tatlı kaşığı yağ ve iki porsiyon meyve anlamına geldiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur şöyle konuşuyor: “Aşure hazırlanırken rafine şeker yerine; incir, kayısı, kuru üzüm gibi kuru meyvelerin miktarını artırarak meyvelerin şekerinden faydalanmak hem diyet yapanlar için hem de diyabet hastaları için daha uygun olur. Dışarıda içeriği bilinmeyen aşureleri tüketmektense evde bu şekilde kuru meyveler kullanılarak yapılan aşureyi porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Aşure yüksek kalorili bir tatlı olduğu için kilo verme döneminde olanların günlük enerji ihtiyacını göz önünde bulundurmaları gerekir.” Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, aşure ile gelen 6 faydayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

 

Bağışıklığı güçlendiriyor

Bitkisel besin gruplarının çoğunu içeren aşure; bağışıklığı güçlendiriyor, vücut direncini artırıyor. Tam anlamıyla vitamin, mineral ve protein deposu olarak öne çıkan aşure; taze ve kuru meyveler sayesinde A vitamini ve C vitamini; buğday ve yarma gibi tahıllar sayesinde B grubu vitaminleri; ceviz, fındık ve fıstık gibi yağlı tohumlar sayesinde de çok iyi bir E vitamini ve omega 3 kaynağı olma özelliğine sahip. 

Bağırsakları düzenliyor

Aşure içerdiği tahıllar, kurubaklagil, kuru meyveler ve kuruyemişlerle posa açısından oldukça zengin bir tatlı olduğundan; bağırsak dostu olarak öne çıkıyor. Zengin posa içeriği sayesinde kabızlık sorununa karşı da fayda sağlıyor. 

Kalp ve damarları koruyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur “Aşure yapılırken kullanılan malzemeler bitkisel protein içerir yani kolesterol içermezler. Bu nedenle kolesterolü yüksek olanlar ve kalp damar hastalığı olanlar aşırıya kaçmamak şartıyla rahatlıkla tüketebilirler. Aşurenin içindeki kuruyemişler içerdikleri iyi yağlar sayesinde kolesterol dostu yiyeceklerdir.” diyor. 

Süt yapımını artırıyor

Aşure içerdiği yüksek enerjisiyle ve vitamin-mineral dengesiyle emziren annelere süt artırmada yardımcı oluyor. Ayrıca emziren annelerin hem artan enerji ihtiyacını hem de tatlı ihtiyacını karşılıyor. 

Büyüme ve gelişmeyi destekliyor

Büyüme gelişme çağındaki çocuklar için aşure, hem yüksek enerji içeriğiyle hem de içerdiği zengin makro-mikro besin öğeleri bakımından çocuklarda büyüme ve gelişmeyi destekleyen, sağlıklı bir tatlı olma özelliği taşıyor. 

Psikolojiyi olumlu etkiliyor 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur “Aşure yapılırken kullanılan malzemeler B grubu vitaminlerden ve omega 3 bakımından zengin olduğu için ruh halini iyileştiriyor, psikolojiyi olumlu etkiliyor ve depresyon riskini azaltıyor.” diyor. 

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