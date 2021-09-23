LGB SK Yeni Yönetimi, İskele Belediye Başkanı’nı Ziyaret Etti

Geçtiğimiz günlerde yeni yönetimini belirleyen Kulüp, ilk ziyaretini de kendilerine her zaman maddi ve manevi destekte bulunan İskele Belediyesi oldu.

Bundan tam 87 yıl önce, Larnaka Türk Gençler Yurdu olarak ilk kez sahaya çıkan, 1940’lı yıllarda ise Larnaka Türk Spor Kulübü olarak futbol tarihine adını yazdıran şimdilerde birinci ligde ben de varım diyerek mücadelesini sürdüren Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, 2021-2022 sezonunda iddialı. Geçtiğimiz günlerde yeni yönetimini belirleyen Kulüp, ilk ziyaretini de kendilerine her zaman maddi ve manevi destekte bulunan İskele Belediyesi oldu. Başkan Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Metin Menteş, Başkan Sadıkoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür plaketi de verdi.

KULÜBÜN YENİ YÖNETİMİ, İSKELE BELEDİYE BAŞKANI’NI ZİYARET ETTİ

Yeni sezona yeni kadrosuyla ve yeni yönetimi ile merhaba diyen İskele’nin başarılı takımlarından, AKSA 1. Futbol Liginde top koşturan ve geçtiğimiz hafta kendi evindeki ilk karşılaşmasına çıkarak 3 puan almayı başaran Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, 2020-2021 futbol sezonuna iddialı başladı.

1 Eylül’de gerçekleşen Genel Kurulda tek aday olan ve oybirliği ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanlığına getirilen Metin Menteş, ilk ziyaretini de, her zaman kulübün yanında olan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na gerçekleştirdi. Başkan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Menteş’e Asbaşkanlar Cem Kanat ve Mustafa Kabasakal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Erkut Yılmabaşar, Mertsan Çakırlı ve Kemal Boyacı da eşlik etti.

İskele Belediyesi’nin yaptığı maddi ve manevi katkılardan dolayı Başkan Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi veren Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Metin Menteş, birlik ve beraberliği artarak devam etmesini diledi. Menteş ayrıca kulübün gerçekleştirmekte olduğu tesisleşme ile ilgili yapılan yatırımlar konusunda Başkan Hasan Sadıkoğlu ile bilgi alış verişinde bulundu.

SADIKOĞLU: “LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ SK BİZİM GURURUMUZ”

Futbol 1. Liginde İskele’yi başarıyla temsil eden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’ne her zaman destek olduklarını, olmaya da devam edeceklerini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeni yönetimin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Larnaka Gençler Birliği SK bizim gururumuz diyen Başkan Sadıkoğlu, Metin Menteş başkanlığındaki yeni yönetime de başarılar diledi. 2021-2022 sezonunun ilk karşılaşmasında 3 puan almayı başaran kulübü tebrik eden Başkan Sadıkoğlu, bu başarının lig boyunca devam etmesini de temenni etti.