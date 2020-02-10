LGBTİ Aleyhindeki Suçların Tanınması İsteniyor

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Accept LOATI” derneğinin, LGBTİ bireyler aleyhinde işlenen suçların tanınması talebinde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, dernekten yapılan açıklamada, geçen yıl Güney Kıbrıs’ta LGBTİ bireyler aleyhinde olan iki olay yaşandığının ve bu olayların, yalnızca bu bireylerin cinsel tercihinden kaynaklandığının belirtildiğini yazdı.

Haberde, derneğin, yasada LGBTİ bireylerin korunmasıyla ilgili boşluklar bulunduğunu ve bunların düzeltilmesini de talep ettiği kaydedildi.