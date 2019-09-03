LGBTİ+ farkındalığı için klinik psikologlara eğitim verilecek

Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ farkındalığı için klinik psikologlara iki aşamalı eğitim verileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında 21 Eylül Cumartesi 09.30- 18.15 saatleri arasında Psikiyatri Uzmanı Dr. Seven Kaptan, Sivil Alan’da psikologlara cinsel yönelim konusunda eğitim verecek.

Tam günlük eğitimin ilk yarısında, temel kavramlar, heteroseksizm, önyargılar ve cinsel yönelim gelişme ve açılma süreçleri ele alınacak. Öğleden sonra aile ve kabul süreçleri ardından bireysel psikoterapi ve vaka çalışmalarına yer verilecek.

Cinsiyet kimlikler üzerinde durulması hedeflenen ikinci aşama eğitimle ilgili bilgiler ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

Eğitimle ilgilenen psikologların 17 Eylül Pazartesi saat 17:00’ye kadar özgeçmiş (CV) ve niyet mektuplarını queercyprus@gmail.come-mail adresine ulaştırmaları istendi.