LGBTİ+ ve sınıf mücadelesi Arabahmet Kültür Evi’nde konuşulacak

Türkiye’den Remzi Altunpolat’un konuşmacı olacağı söyleşi, Perşembe günü saat 19.30’da Arabahmet Kültür Evi’nde yer alacak. Altunpolat, Türkiye’deki LGBTİ+ mücadelesi deneyimlerini, LGBTİ+ mücadelesiyle sınıf mücadelesi ilişkisi hakkındaki görüşlerini paylaşacak.

Baraka’nın konuyla ilgili açıklamasında, “LGBTİ+ mücadelesi de bu ülkede verilen diğer mücadelelerden ayrıştırılamayacak, iç içe ve birlikte verilecek bir mücadeledir. Bu nedenle Baraka Kültür Merkezi olarak tüm renk ve sınıfları buluşturmayı amaçlayan bir söyleşi düzenliyoruz” denildi.