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Li-Koop 'ta üyeler imza topladı Genel Kurul çağırdı

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Li-Koop üyeleri, bankanın yönetimini Mukayyitliğin işgalinden kurtarmak için harekete geçti
Li-Koop 'ta üyeler imza topladı Genel Kurul çağırdı

Li-Koop üyeleri, bankanın yönetimini Mukayyitliğin işgalinden kurtarmak için harekete geçti

 

GENEL KURULU ÜYELER ÇAĞIRACAK

Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-koop) üyeleri, bankanın yönetimini Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'nin işgalinden kurtarmak için harekete geçti. Üyeler, dört ayı aşkın bir süreden beridir Li-Koop yönetimine el koyan ve genel kurul yapılmasını ısrarla engelleyen Mukayyitliğin kooperatifteki işgaline son vermek için olağanüstü genel kurul toplantısını bizzat çağırmaya karar verdi. Olağanüstü Genel Kurul çağrısı için yasanın öngördüğü sayıda imzayı toplayan Li-Koop üyeleri, genel kurul çağrısını içeren yazıyı geçtiğimiz hafta içinde Mukayyitliğe teslim etti. Üyeler, çağrının bir nüshasını Bakanlar Kurulu'na da iletti.

 

ÇAĞRI YAPILMADI

Koooeratif Şirketler Tüzüğünün 32. Maddesine göre mukayyitlik, bu çağrıyı aldıktan 14 gün içinde genel kurulu çağırmak zorunda. Mukayyitligin bu çağrıyı yapmaması durumunda üyeler doğrudan genel kurulu çağırabilecektir. Bilindiği üzere Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, yeniden seçim yapmak üzere kooperatifin yönetimine el koymuş ancak beş aydan beridir seçim yapılmasını engellemiştir. Önce 15 Aralıkta yapılacağı açıklanan genel kurul, UBP-HP hükümetinin müdahalesi üzerine 15 şubata ertelenmiş, sonra bu toplantı da iptal edilmişti.

Genel kurulun 15 Şubat'ta yapılacağını hem gazete yoluyla hem de kooperatifin ilan tahtasına asarak tüm üyelere ve kamuoyuna duyuran Kooperatif Şirketler Mukayyidi, 45 gün kooperatifin ilan tahtasında asılı bulunan genel kurul duyurusunu, hiçbir gerekçe göstermeden ve yeni bir tarih belirlemeden keyfi bir kararla indirerek genel kurulu fiilen belirsiz bir tarihe ertelemişti. Kooperatif üyeleri bu yasadışı kararlar üzerine genel kurulu bizzat toplamaya karar verdi. Koooeratif Şirketler Tüzüğünün 32. Maddesine dayanarak olağanüstü genel kurul toplantısını çağırmaya karar veren Li-Koop üyeleri tüzüğün öngördüğü gerekli sayıda imzayı toplayarak Mukayyitliğe verdi. Buna göre Mukayyitliğin en geç 14 gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırması gerekiyor.

Mukayyitliğin bunu yerine getirmemesi ve daha önce yaptığı gibi genel kurul toplantısını oyalamaya çalışması halinde, bu kez, üyelerin çağırdığı genel kurul doğrudan toplanarak yeni yönetim kurulunu seçmiş olacak.

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