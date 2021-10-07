Li-Koop’a üyeleri sahip çıktı

Lefkoşa İktisat Kooperatifi üyeleri olarak haklı gerekçelerle yaptığımız eylem ve söylem birliği sonuç vermiştir.
Li-Koop üyeleri olarak geçtiğimiz günlerde kooperatifimizin uzun süreden beridir Gelen Kurulu’nun yapılmadığı gerekçesiyle Turizm Bakanlığı önünde ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği önünde eylemler düzenlemiştik.
Kararlı duruşumuz sonucunda Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Li-Koop’ta 13 Kasım 2021 (Cumartesi) tarihinde Genel Kurul çağırmış bulunmaktadır. Bu kararı kooperatifin gerçek sahipleri olarak olumlu karşıllıyoruz. Mukayitliğin üçüncü kez Genel Kurul çağırdığını hatırlatarak yeniden iptal edilmesi durumunda Kooperatifimize var gücümüzle sahip çıkacağımızı ve hukuki süreç başlatma hakımızı kullanacağımızı deklere ederiz.
13 Kasım’da planlanan Genel Kurul çağrısına üyeler olarak geniş katılım sağlayıp Li-Koop’a sahip çıkacağız. Li-Koop’u kayyumlar değil gerçek sahipleri yönetecek...
Li-Koop Üyeleri
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