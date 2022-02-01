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Li-Koop'ta grev var

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 Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd.’de (Li-Koop), “gasp edilen maaş ve özlük haklarının iadesi” talebiyle  süresiz greve başladı.
Li-Koop'ta grev var

 Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd.’de (Li-Koop), “gasp edilen maaş ve özlük haklarının iadesi” talebiyle  süresiz greve başladı.
Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Referandum Yasası gereği 4 iş günü önceden duyurulan süresiz grev, bu sabah saat 08.00 itibarıyla başladı.
ÇAĞ-SEN Başkanı Mehmet Davulcu, dün yaptığı yazılı açıklamada, çalışanların gasp edilen maaş ve özlük haklarının iadesiyle refah seviyelerinin korunmasını talep ettiklerini vurgulayarak, grev süresince işveren ile diyaloğa açık olduklarını belirtmişti. 

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Davulcu, çalışanların haklarını alana kadar direnişlerinin devam edeceğini de belirtmişti.

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