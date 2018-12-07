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Li-Koop'ta oldu bittiye mahkemeden dur kararı!

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Yetkili sendika BASS olmasına rağmen Li-Koop yönetimi bşka bir sendika ile TİS imzalamıştı.
Li-Koop'ta oldu bittiye mahkemeden dur kararı!

Lefkoşa Yüksek İdare Mahkemesi, Li-KOOP'ta yapılmaya çalışılan oldu bittiye dur dedi.

Bugün öğlen saatlerinde Mahkeme mübaşiri tarafından, Yüksek İdare Mahkemesi’nin, BASS kısa adlı sendikanın yaptığı tek yanlı başvuruyu kabul ederek,  Çağ-Sen ile Lefkoşa İktisat
Kooperatifi (Li-Koop) arasında imzalanıp yürürlüğe konan Toplu İş Sözleşmesinin geçici olarak
yürütmesini durdurma kararını yapılan bir tebligatla ÇAĞ-SEN'e bildirdi.

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