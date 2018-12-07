Li-Koop'ta oldu bittiye mahkemeden dur kararı!

Yetkili sendika BASS olmasına rağmen Li-Koop yönetimi bşka bir sendika ile TİS imzalamıştı.

Lefkoşa Yüksek İdare Mahkemesi, Li-KOOP'ta yapılmaya çalışılan oldu bittiye dur dedi.

Bugün öğlen saatlerinde Mahkeme mübaşiri tarafından, Yüksek İdare Mahkemesi’nin, BASS kısa adlı sendikanın yaptığı tek yanlı başvuruyu kabul ederek, Çağ-Sen ile Lefkoşa İktisat

Kooperatifi (Li-Koop) arasında imzalanıp yürürlüğe konan Toplu İş Sözleşmesinin geçici olarak

yürütmesini durdurma kararını yapılan bir tebligatla ÇAĞ-SEN'e bildirdi.