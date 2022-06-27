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Li-Koop’ta uyarı grevindeyiz

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Li-Koop’ta uyarı grevindeyiz
Li-Koop’ta uyarı grevindeyiz

İşte o açıklama...

Lefkoşa İktisat Kooperatifi(Li-Koop) Yönetim Kurulunun yasa tanımaz tutumu devam ediyor. Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenen referandumla yetkili sendika olarak belirlenen sendikamızla yaptığı toplu pazarlık sonucu imzalanan toplu iş sözleşmesini günü birlik uyduruk gerekçelerle uygulamaktan kaçan Yönetim Kurulu iş yerinde azınlık konumundaki sarı sendikalarla işbirliği yaparak çalışanların kazanılmış haklarını gasp etmeye devam ediyor.
 

Yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinin hukuki geçerliliğini mahkeme önünde de kanıtlayan sendikamız, çalışanların gasp edilen haklarının verilmesi için İşveren tarafını yeniden yazılı olarak uyarmış, ancak olumlu hiçbir gelişme göremeyince uyarıyı eylemli olarak yapmaya karar vermiştir.

Bu amaçla, 28 Haziran 2022 tarihinde(yarın-Salı) saat 09.30’da başlamak ve saat 13.30’da sona ermek üzere 4 saatlik uyarı grevi uygulamaya; 29 Haziran 2022 tarihinde(Çarşamba) saat 09.30’da başlamak ve saat 13.30’da sona ermek üzere 4 saatlik uyarı grevi uygulamaya; 30 Haziran 2022 tarihinde (Perşembe) saat 09.00’da başlamak ve saat 13.00’de sona ermek üzere 4 saatlik uyarı grevi uygulamaya karar vermiştir.
 

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ortamında çalışan kesimlerin gelir düzeyinin açlık sınırı çizgisine düştüğü bu dönemde çalışanların Toplu Sözleşme ile kazanılmış haklarının çalınmasına daha fazla sessiz kalınamayacağı apaçık ortadır. Bu nedenlerle Li-Koop üyelerine ve kamuoyuna çağrımız; yönetim kurulunu ele geçiren 3 kişilik ekibin kooperatife ve çalışanlara daha fazla zarar vermesini önleyecek dinamizmi göstermeleri yönündedir. Bir çağrımız da çalışma yaşamını düzenleyen yasaların yürütmesinden sorumlu bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kooperatiflerden sorumlu Bakanlık olan Turizm Ve Çevre Bakanlığınadır. Li – Koop’ta yasal yollardan oluşturulan Toplu İş Sözleşmesi çiğnenmekte ve çalışanların hakları çalınmaktadır. Bu yasadışılığın önüne geçmek için her iki bakanlığın da yapabileceği işler vardır. Daha fazla gecikmeden görevlerini yapmalarını salık veririz. Son çağrımız da Li-Koop Yönetim Kurulu’nadır. Ya atında hepinizin de imzası olan Toplu İş Sözleşmesine uyunuz, ya da daha fazla zarar vermeden istifa ediniz.
 

Saygılarımızla.

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