Li-KOOP'ta yeni döneme doğru, adaylığını açıkladı

İşte o açıklama;

Değerli toplumumuz ve emekçi kardeşlerimiz, ülkemizde toplumumuzun en önemli değerlerinden biri olan kooperatifçiliği yaşatmak ve daha çağdaş bir noktaya getirmek bizler açısından çok önemli bir unsurdur.

Bilindiği üzere son dönemlerde Lefkoşa İktisat kooperatifi LTD’de yaşanan olaylar ne yazık ki en önemli toplumsal değerlerimizden birisi olan kooperatifçiliğe büyük zarar vermiş, Li-Koop’ta çalışma huzurunu ve ortamını bozmuştur. Özellikle çalışanlar üzerinde yapılan baskılar, yaşanan sendikalaşma sürecinde kooperatifimizin itibarsızlaştırılması ve tartışmalı bir şekilde Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak bazı sendikaların karşı karşıya getirilmesi bizler açısından kabul edilmez bir durumdur. Özellikle bu süreçte yaşanan tartışmalar ve kooperatif yönetimine karşı yapılan eylemler üzülerek görüyoruz ki Li-Koop’a karşı olan güveni de sarsmıştır.

Toplumumuza ve emekçimize hizmet için kurulan Li-Koop, ne yazık ki uzun bir süreden beridir üyelerine yönelik yenilikçi projeler üretmemekte, bunun aksine kooperatif olmasına rağmen ticari bir banka gibi yönetilmektedir. Oysa son dönemlerde yaşanan ekonomik kriz sürecinde Li-koop Yönetimi tam bir kooperatifçilik anlayışı ortaya koyabilir ve bu süreçte atacağı adımlarla üyelerine çok büyük kolaylıklar sağlayabilirdi. Böylece içerisinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemde üyeler kendilerine sahip çıkan bir kooperatifleri olduğunu hissedebilirdi. Ne yazık ki yukarıda da bahsettiğimiz gibi Li-Koop Yönetimi kooperatifçilik anlayışıyla davranmamış, ticari bir banka gibi hareket etmiş ve üyelerini rahatlatacak adımlar atmamıştır.

İşte tam da biz bu yüzünden Lefkoşa İktisat kooperatifi LTD’nin yönetimine adayız. Bizler ticari bankaya dönüştürülen Lİ-Koop’a yeniden kooperatifçiliği getireceğimizin ve bu anlayışla üyelerimize hizmet vereceğimizin sözünü tüm kamuoyunun önünde veriyoruz. Kooperatifçilik ticari bir kazanç değil emeğe, emekçiye ve üreticiye hizmet için var olan bir yapıdır. Bizim vizyonumuz bu yapıyı yeniden Li-Koop’a kazandırmaktır.

İşte bu anlayışı hayata geçirecek ekibimizde şu isimler yer almaktadır;

1-Savaş Bozat

2-Salih Ozanoğlu

3-İlter Boral

4-Savaş Metçeoğlu

5-Şefik İdris

Saygılarımızla;

Yönetim Kurulu Adayları (a)

Savaş Bozat