Li-Koop'ta yeni yönetim belirlendi

Lefkoşa İktisat Kooperatif Ltd.(Li-koop.) Özel Genel Kurulu, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Hüseyin Sarı’nın yetkilendirdiği, Kooperatif Baş Müfettişi Berrin DENİZER başkanlığında, 8 Aralık 2018 Cumartesi, Sabah saat 09:00-14:00 arasında KTAMS binasında 50. Yıl Konferans Salonunda ,tek gündem maddesi olan üç yıllık görev yapacak olan 5 kişilik Yönetim Kurul Üyelerinin seçimi ile gerçekleşti.
Li-Koop Özel Genel Kuruluna katılan 585 üye oy kullandıve 5 kişilik yeni yönetimini belirlemek için oy verdi.
Li-koop Özel Genel Kurulunda 5 kişilik Yönetim Kuruluna 10 üyemiz Aday olmuştur.
Sonuçlar şu şekildedir,
Memduh Çeto: 436, Asım Kayan:433, Sami Dayıoğlu:430, Sonay Akınsel:426, Altay Denizgil:412, Savaş Bozat: 156, Savaş Metcooğlu:153, İlter Boral:148, Şefik İdris:147, Salih Ozanoğlu:139
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